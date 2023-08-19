Простая, но коварная головоломка: для решения нужно нестандартное мышление

Гармонии мешает только одна спичка. Фото: Freshers Live

Вчера мы предлагали решить головоломку со спичками и описали методы решения таких задач. Уверены, вы сможете переставить одну спичку для исправления следующего уравнения: 8+9=1.

Продолжить мозговые упражнения призывает сайт Freshers Live.

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Эта головоломка со спичками одна из самых сложных, с которыми нам приходилось сталкиваться. Если вам кажется, что это легко, испытайте себя, установив временные ограничения — попытайтесь разгадать ее за несколько секунд.

Если вы проигрываете с первой попытки, продолжайте, пока не добьетесь успеха. Когда вы наконец-то решите головоломку, плоды ваших усилий будут очень сладкими.

Продолжайте практиковать подобные головоломки со спичками, чтобы улучшить свои навыки решения задач.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали решить математическую головоломку и проверить остроту своего ума. Также публиковали интересный тест на трезвость, который даже не под хмелем пройти трудно.