Математическая головоломка: проверьте остроту своего ума

Удовлетворение от поиска верного решения головоломки может быть вознаграждением. Фото: freepik

Кто хорошо разбирается в математике, смогут быстро решить эту головоломку. Но любой человек с острым умом и склонностью к решению уравнений тоже легко найдет верный ответ.

Интересную математическую головоломку предлагает ресурс Fresherslive.

Читайте также:

Найдите ответ на вопрос

2+3=15

6+2=24

8+4=36

11+4=?

Что такое логические головоломки

Распространенный тип математических головоломок, основанных на рассуждении и выводе информации из набора заданных условий.

Несмотря на то, что они могут быть сложными, удовольствие от поиска решения может быть вознаграждением.

Математические головоломки также используются как обучающий инструмент, чтобы помочь детям развить математическое мышление и навыки решения проблем.

В чем польза головоломок для взрослых

Головоломки бросают вызов вашему мозгу.

Это отличный способ повысить умственные способности и навыки латерального мышления.

Они сохраняют крепость вашей памяти.

В конце концов, вы просто получаете удовольствие от верно выполненной задачи.

Вы наверняка уже знаете верный ответ, но и мы не можем его не показать

2+3 = 5 → 5x3=15

Таким образом, 11+4 = 15 → 15x3=45

Ранее мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.