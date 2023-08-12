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Математическая головоломка: проверьте остроту своего ума

12 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Математическая головоломка: проверьте остроту своего ума
Удовлетворение от поиска верного решения головоломки может быть вознаграждением. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Кто хорошо разбирается в математике, смогут быстро решить эту головоломку. Но любой человек с острым умом и склонностью к решению уравнений тоже легко найдет верный ответ.

Интересную математическую головоломку предлагает ресурс Fresherslive.

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Найдите ответ на вопрос

  • 2+3=15
  • 6+2=24
  • 8+4=36
  • 11+4=?

Что такое логические головоломки

  • Распространенный тип математических головоломок, основанных на рассуждении и выводе информации из набора заданных условий.
  • Несмотря на то, что они могут быть сложными, удовольствие от поиска решения может быть вознаграждением.
  • Математические головоломки также используются как обучающий инструмент, чтобы помочь детям развить математическое мышление и навыки решения проблем.

В чем польза головоломок для взрослых

  • Головоломки бросают вызов вашему мозгу.
  • Это отличный способ повысить умственные способности и навыки латерального мышления.
  • Они сохраняют крепость вашей памяти.
  • В конце концов, вы просто получаете удовольствие от верно выполненной задачи.

Вы наверняка уже знаете верный ответ, но и мы не можем его не показать

2+3 = 5 → 5x3=15
Таким образом, 11+4 = 15 → 15x3=45

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