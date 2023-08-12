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Математична головоломка: перевірте гостроту свого розуму

12 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Математична головоломка: перевірте гостроту свого розуму
Задоволення від пошуку вірного рішення головоломки може бути винагородою. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Хто добре розуміється на математиці, зможуть швидко розв’язати цю головоломку. Але будь-хто з гострим розумом і схильністю до розв’язання рівнянь теж легко знайдуть вірну відповідь.

Цікаву математичну головоломку пропонує ресурс Fresherslive.

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Знайдіть відповідь на питання

  • 2+3=15
  • 6+2=24
  • 8+4=36
  • 11+4=?

Що таке логічні головоломки

  • Поширений тип математичних головоломок, які базуються на міркуванні та виведенні інформації з набору заданих умов.
  • Попри те, що вони можуть бути складними, задоволення від пошуку рішення може бути винагородою.
  • Математичні головоломки також використовуються як навчальний інструмент, щоб допомогти дітям розвинути математичне мислення та навички розв’язання проблем.

У чому користь головоломок для дорослих

  • Головоломки кидають виклик вашому мозку.
  • Це чудовий спосіб підвищити розумові здібності та навички латерального мислення.
  • Вони зберігають міцність вашої пам’яті.
  • Зрештою, ви просто отримуєте задоволення від вірно виконаного завдання.

Ви напевно вже знаєте вірну відповідь, але й ми не можемо її не показати

2+3 = 5 → 5x3=15
Таким чином 11+4 = 15 → 15x3=45

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