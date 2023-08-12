Математична головоломка: перевірте гостроту свого розуму
12 серпня 2023 07:25
Задоволення від пошуку вірного рішення головоломки може бути винагородою. Фото: freepik
Хто добре розуміється на математиці, зможуть швидко розв’язати цю головоломку. Але будь-хто з гострим розумом і схильністю до розв’язання рівнянь теж легко знайдуть вірну відповідь.
Цікаву математичну головоломку пропонує ресурс Fresherslive.
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- 2+3=15
- 6+2=24
- 8+4=36
- 11+4=?
Що таке логічні головоломки
- Поширений тип математичних головоломок, які базуються на міркуванні та виведенні інформації з набору заданих умов.
- Попри те, що вони можуть бути складними, задоволення від пошуку рішення може бути винагородою.
- Математичні головоломки також використовуються як навчальний інструмент, щоб допомогти дітям розвинути математичне мислення та навички розв’язання проблем.
У чому користь головоломок для дорослих
- Головоломки кидають виклик вашому мозку.
- Це чудовий спосіб підвищити розумові здібності та навички латерального мислення.
- Вони зберігають міцність вашої пам’яті.
- Зрештою, ви просто отримуєте задоволення від вірно виконаного завдання.
Ви напевно вже знаєте вірну відповідь, але й ми не можемо її не показати
2+3 = 5 → 5x3=15
Таким чином 11+4 = 15 → 15x3=45
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