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Головоломка для гострого ока: знайдіть за 10 секунд непарне число

11 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Головоломка для гострого ока: знайдіть за 10 секунд непарне число
Знайдіть непарне число за 10 секунд на малюнку. Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Візьміть участь у цьому мозковому тесті на визначення рівня IQ. Мозковий тест для гострого ока: чи зможете ви знайти непарне число за 10 секунд на малюнку вище.

Цікаву головоломку пропонує ресурс Fresherslive.

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Вплив головоломок на розвиток інтелекту

  • Інтелектуальні ігри ефективно стимулюють роботу мозку і покращують когнітивні функції, що робить їх цінним інструментом для тих, хто прагне зберегти свій розум гострим та активним.
  • Участь в інтелектуальних іграх може призвести до збільшення здатності мислити, в результаті — покращуються когнітивні здібності, швидкість думки та рівень концентрації.

Отже, час на виконання завдання вичерпано. Похваліть себе, якщо відповіли правильно.

Візуальні образи, які ви отримаєте від інформації можуть створити інше сприйняття у вашому мозку. Це може статися, якщо у вас в голові є інша відповідь. Зрештою, дуже часто ми сприймаємо альтернативні значення для простого зображення. Це означає, що у вас вищий рівень IQ.

Раніше ми пропонували пройти тест NASA та дізнатися, чи вийшов би з вас космонавт. Також публікували тест на визначення біологічного віку.

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