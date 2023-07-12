Тест: три способи визначити біологічний вік

Біологічний вік залежить від хронологічного, однак не завжди йому відповідає. Фото: antiage-expert

Біологічний вік людини не завжди співпадає з хронологічним та показує зношеність організму та реальний фізичний стан людини. Прості тести покажуть наскільки швидко або повільно спливає ваш біологічний вік.

Люди старіють по-різному. Звичайно, біологічний вік залежить від хронологічного, однак не завжди йому відповідає. Так, дехто у 50-т може виглядати на 35-ть, а інший на 35-ть у 20-ть.

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М'язовий тест

З положення лежачи підводьтеся, відриваючи плечі та лопатки від поверхні. Якщо вдалося зробити це:

40 разів – біологічний вік 20 років;

35 разів – 30 років;

28 разів – 40 років;

23 рази – 5 0 років;

15 разів – 6 0 років;

менше ніж 12 разів – старше 65 років.

Тест на реакцію

Спробуйте однією рукою відпустити лінійку довжиною 50 см з нульовою позначкою внизу. А іншою рукою, розташованою нижче за лінійку на 10 см, спробуйте якнайшвидше спіймати її. Ви зловили лінійку на позначці:

до 20 см – реакція на рівні 20 років;

30 см – 30 років;

35 см – 40 років;

40 см – 50 років;

45 см – 60 років;

не встигли зловити – 70 років і старше.

Серце та судини

Виміряйте свій пульс у спокійному стані. Потім присядьте 20 разів у швидкому темпі. Виміряйте пульс ще раз і порівняйте результати:

пульс збільшився менш ніж на 10 ударів – серцево-судинній системі 20 років;

на 10-20 ударів – 30 років;

на 20-30 ударів – 40 років;

на 30-40 ударів – 50 років;

на 40 й більше ударів – 60 років та більше.

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