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Тест: три прості способи визначити свій біологічний вік

12 липня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест: три способи визначити біологічний вік
Біологічний вік залежить від хронологічного, однак не завжди йому відповідає. Фото: antiage-expert
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Біологічний вік людини не завжди співпадає з хронологічним та показує зношеність організму та реальний фізичний стан людини. Прості тести покажуть наскільки швидко або повільно спливає ваш біологічний вік.

Люди старіють по-різному. Звичайно, біологічний вік залежить від хронологічного, однак не завжди йому відповідає. Так, дехто у 50-т може виглядати на 35-ть, а інший на 35-ть у 20-ть.

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М'язовий тест

З положення лежачи підводьтеся, відриваючи плечі та лопатки від поверхні. Якщо вдалося зробити це:

  • 40 разів – біологічний вік 20 років;
  • 35 разів – 30 років;
  • 28 разів – 40 років;
  • 23 рази – 5 0 років;
  • 15 разів – 6 0 років;
  • менше ніж 12 разів – старше 65 років.

Тест на реакцію

Спробуйте однією рукою відпустити лінійку довжиною 50 см з нульовою позначкою внизу. А іншою рукою, розташованою нижче за лінійку на 10 см, спробуйте якнайшвидше спіймати її. Ви зловили лінійку на позначці:

  • до 20 см – реакція на рівні 20 років;
  • 30 см – 30 років;
  • 35 см – 40 років;
  • 40 см – 50 років;
  • 45 см – 60 років;
  • не встигли зловити – 70 років і старше.

Серце та судини

Виміряйте свій пульс у спокійному стані. Потім присядьте 20 разів у швидкому темпі. Виміряйте пульс ще раз і порівняйте результати:

  • пульс збільшився менш ніж на 10 ударів – серцево-судинній системі 20 років;
  • на 10-20 ударів – 30 років;
  • на 20-30 ударів – 40 років;
  • на 30-40 ударів – 50 років;
  • на 40 й більше ударів – 60 років та більше.

Пропонуємо пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення.

Нагадаємо, ми публікували, швидкий психологічний тест, який відкриє приховані риси вашої особистості.

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