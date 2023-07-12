Тест: три способа определить биологический возраст

Биологический возраст зависит от хронологического, но не всегда ему соответствует. Фото: antiage-expert

Биологический возраст человека не всегда совпадает с хронологическим, он показывает износ организма и реальное физическое состояние человека. Простые тесты покажут насколько быстро или медленно течет ваш биологический возраст.

Люди стареют по-разному. Конечно, биологический возраст зависит от хронологического, но не всегда ему соответствует. Так, кое-кто в 50-т может выглядеть на 35-ть, а другой выглядит на 35-ть в 20-ть.

Читайте также:

Мышечный тест

Из положения лежа приподнимайтесь, отрывая плечи и лопатки от поверхности. Если это удалось:

40 раз – биологический возраст 20 лет;

35 раз – 30 лет;

28 раз – 40 лет;

23 раза – 50 лет;

15 раз – 60 лет;

менее 12 раз – старше 65 лет.

Тест на реакцию

Попытайтесь одной рукой отпустить линейку длиной 50 см с нулевой отметкой внизу. А другой рукой, расположенной ниже линейки на 10 см, попробуйте как можно быстрее поймать ее. Вы поймали линейку на отметке:

до 20 см – реакция на уровне 20 лет;

30 см – 30 лет;

35 см – 40 лет;

40 см – 50 лет;

45 см – 60 лет;

не успели поймать – 70 лет и старше.

Сердце и сосуды

Измерьте пульс в спокойном состоянии. Затем присядьте 20 раз в быстром темпе. Измерьте пульс еще раз и сравните результаты:

пульс увеличился менее чем на 10 ударов – сердечно-сосудистой системе 20 лет;

на 10-20 ударов – 30 лет;

на 20-30 ударов – 40 лет;

на 30-40 ударов – 50 лет;

на 40 и более ударов – 60 лет и больше.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.