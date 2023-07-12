Тест: три способа определить биологический возраст

Тест: три простых способа определить свой биологический возраст
Биологический возраст человека не всегда совпадает с хронологическим, он показывает износ организма и реальное физическое состояние человека. Простые тесты покажут насколько быстро или медленно течет ваш биологический возраст.
Люди стареют по-разному. Конечно, биологический возраст зависит от хронологического, но не всегда ему соответствует. Так, кое-кто в 50-т может выглядеть на 35-ть, а другой выглядит на 35-ть в 20-ть.
Мышечный тест
Из положения лежа приподнимайтесь, отрывая плечи и лопатки от поверхности. Если это удалось:
- 40 раз – биологический возраст 20 лет;
- 35 раз – 30 лет;
- 28 раз – 40 лет;
- 23 раза – 50 лет;
- 15 раз – 60 лет;
- менее 12 раз – старше 65 лет.
Тест на реакцию
Попытайтесь одной рукой отпустить линейку длиной 50 см с нулевой отметкой внизу. А другой рукой, расположенной ниже линейки на 10 см, попробуйте как можно быстрее поймать ее. Вы поймали линейку на отметке:
- до 20 см – реакция на уровне 20 лет;
- 30 см – 30 лет;
- 35 см – 40 лет;
- 40 см – 50 лет;
- 45 см – 60 лет;
- не успели поймать – 70 лет и старше.
Сердце и сосуды
Измерьте пульс в спокойном состоянии. Затем присядьте 20 раз в быстром темпе. Измерьте пульс еще раз и сравните результаты:
- пульс увеличился менее чем на 10 ударов – сердечно-сосудистой системе 20 лет;
- на 10-20 ударов – 30 лет;
- на 20-30 ударов – 40 лет;
- на 30-40 ударов – 50 лет;
- на 40 и более ударов – 60 лет и больше.
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