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Тест на тверезість: спробуйте пройти його не на підпитку

19 липня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест на тверезість: спробуйте пройти його не на підпитку
Тест відповідає на запитання, чи варто ще продовжувати веселощі. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Умови тесту прості: потрібно провести ворону на малюнку крізь лабіринт. Попри удавану простоту завдання, не всі навіть тверезі люди можуть його виконати.

Про це написало AdMe.media.

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Цей тест вигадали в Канаді. Одного разу відвідувачі бару у Ванкувері виявили на підставці під кухоль невеличку головоломку. Так господарі бару пропонували всім, хто вагався узнати, чи варто продовжувати пити, чи вже час додому.

Правильна відповідь

Раніше ми писали, як пара з Шотландії через плутанину в цифрах на лотах отримала замість омріяного помешкання занедбаний особняк 120-річного віку. Як через чотири роки мужньому подружжю вдалося відкрити готель?

Також повідомляли, що відповідь на запитання, коли розпадеться пара та чи розпадеться взагалі, можна передбачити з точність до 80% за допомогою тесту вченого зі Стенфорда. Для цього треба відповісти на кілька запитань та порахувати бали. Соціолог зі Стенфордського університету Майкл Розенфельд стежив за трьома тисячами пар понад сім років, аби з'ясувати, чому й коли розпадаються пари, та фактори, які впливають на це.

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