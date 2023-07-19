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Тест на трезвость: попробуйте пройти его не под хмелем

19 июля 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест на трезвость: попробуйте пройти его не под хмелем
Тест отвечает на вопрос, следует ли еще продолжать веселье. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Условия теста просты: нужно провести ворону на рисунке через лабиринт. Несмотря на кажущуюся простоту задачи, не все даже трезвые люди могут ее выполнить.

Об этом пишет AdMe.media.

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Этот тест придумали в Канаде. Однажды посетители бара в Ванкувере обнаружили на подставке под кружку небольшую головоломку. Так хозяева бара предлагали всем, кто затруднялся узнать, стоит ли продолжать пить, или пора домой.

Правильный ответ

Ранее мы писали, как пара из Шотландии из-за неразберихи в цифрах на лотах вместо квартиры в Глазго получили вместо мечтательного дома заброшенный особняк 120-летнего возраста. Как через четыре года мужественным супругам удалось открыть отель?

Также сообщалось, что ответ на вопрос, когда распадется пара и распадется ли вообще, можно предсказать с точностью до 80% с помощью теста ученого из Стэнфорда. Для этого нужно ответить на несколько вопросов и сосчитать баллы. Социолог из Стэндфордского университета Майкл Розенфельд следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда распадаются пары и факторы, влияющие на это.

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