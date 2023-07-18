Пара из Шотландии ошибочно купила 120-летний особняк: что из этого вышло

Из-за путаницы пара получила 120-летние руины вместо современной квартиры. Фото: Sunday Mail

Кел Хантер и Клэр Сегерен четыре года назад считали, что покупают квартиру в Глазго. Впрочем, из-за путаницы в цифрах на лотах они получили вместо желанного жилья заброшенный особняк 120-летнего возраста.

Об этом написала Daily Star.

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На самом деле пара заплатила 10 тыс. фунтов стерлингов за непригодную для проживания виллу Джеймсвуд в Дануне, в полутора часах езды от Глазго. Вилла 30 лет пустовала. Состояние ее было ужасное.

Решились на ремонт

Несмотря на советы экспертов снести здание, супруги решили сохранить дом и отремонтировать его самостоятельно. Хотя имели всего 10 тыс. фунтов на счете в банке. Они поселились в трейлере во дворе, пока расчищали огромное количество мусора в доме и обезопасили здание, подняв его крышу.

А сегодня после четырехлетнего ремонта их дом наконец-то приняли строительные инспекторы. Теперь супруги планируют превратить помещение в дом для отдыха.

Дом отдыха

"В воскресенье мы открываем сайт для бронирования наших помещений, которые будут доступны с середины августа! У нас еще много работы, чтобы подготовить все к приему гостей, но мы с радостью поделимся с вами процессом обустройства и отделки в течение следующих нескольких недель", — написали супруги в соцсетях.

Строительный опыт

Пара считает, что во время ремонта получила огромный опыт. Также они подружились со многими людьми.

"Когда мы начинали это путешествие, я не имел никакого представления о масштабности задачи, которую мы собирались выполнить (эта наивность, возможно, в чем-то и к лучшему!). Я не имел никакого представления о том, насколько мощной и меняющей жизнь, будет это путешествие для нас. Мы так много узнали друг о друге, о себе. И о восстановлении домов. За это время мы повзрослели, научились решать проблемы, преодолевать трудности и просто жить дальше. Мы завели дружбу на всю жизнь и стали частью удивительных сообществ, как локальных, так и глобальных, онлайн», – подытожила пара.

Молодая пара через четыре года ремонта наконец-то может переехать в свой новый дом. Фото: Collect

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