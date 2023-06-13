Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Схованка на мільйон пенні: у США чоловік знайшов коштовні монети arrow

Схованка на мільйон пенні: у США чоловік знайшов коштовні монети

13 червня 2023 00:23
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор
Схованка на мільйон пенні: у США чоловік знайшов коштовні монети
Знайдені коробки заповнені монетами. Фото: John Reyes/KTLA 5
35716712-917b-4c62-b816-1abfcb2e8c00 - Лариса Голуб
Лариса Голуб
Редактор

У Лос-Анджелесі чоловік під час прибирання будинку свого покійного тестя знайшов велику колекцію мідних монет.  Їх номінальна вартість становить 10 000 доларів.

Про це пише видання New York Post

Читайте також:

Підказка про коштовний сховок з’явилася, коли чоловік і члени його родини знайшли кілька пенні в розірваних паперових рулонах.

Згодом вони знайшли кілька ящиків та багато банківських мішків. Всі вони були наповнені монетами. 

З'ясувалося, що це мідні монети, на які у США перейшли на початку 1980-х років.

Коштовні монети

Родина вирішила розмістити оголошення на сайті перепродажу OfferUp. Вартість монет вони оцінили в 25 тисяч доларів. 

"У мене було досить багато колекціонерів, які говорили мені, що не слід їх продавати, поки ми все точно не дізнаємося", — сказав володар монет.

Нагадаємо, у Цюриху на аукціоні Numismatica Ars Classica за рекордну ціну продали золоту монету з Пантікапею. Монету продали анонімному покупцю за понад 4,8 млн фунтів стерлінгів.

Зазначається, що монету виготовили в IV столітті до нашої ери в давньогрецькому місті Пантікапей, неподалік від сучасної Керчі на східному березі Криму.

Banner

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

06:17 Втрата Leopard і Bradley: головний сержант Маркус звернувся до українців

22:25Коли можна відмовитися від отримання повістки: є тільки два випадки

06:10 Нові тарифи на електрику: малозабезпечені та мільйонери платитимуть єдину ціну

Новина з фото

01:56 Пригожин висміяв РФ, яка видала знищені українські комбайни за танки Leopard

Новина з фото

01:11Україною ширилась повітряна тривога

Спецпроєкт "Герої в тилу": історія залізничника Дмитра Ярошенка

10:41 Циганков замінить Беллінгема: що відомо

22:25Кого цього літа не призвуть до ЗСУ: роз’яснення юриста

12:34 Безвіз для України під загрозою: в ЄС зробили важливу заяву

04:58 Уряд зменшив граничний вік призовників: що це означає

09:17 Маліновський повернеться до Італії: який клуб чекає на українця

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB