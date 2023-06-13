Схованка на мільйон пенні: у США чоловік знайшов коштовні монети

Знайдені коробки заповнені монетами. Фото: John Reyes/KTLA 5

У Лос-Анджелесі чоловік під час прибирання будинку свого покійного тестя знайшов велику колекцію мідних монет. Їх номінальна вартість становить 10 000 доларів.

Про це пише видання New York Post.

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Підказка про коштовний сховок з’явилася, коли чоловік і члени його родини знайшли кілька пенні в розірваних паперових рулонах.

Згодом вони знайшли кілька ящиків та багато банківських мішків. Всі вони були наповнені монетами.

З'ясувалося, що це мідні монети, на які у США перейшли на початку 1980-х років.

Коштовні монети

Родина вирішила розмістити оголошення на сайті перепродажу OfferUp. Вартість монет вони оцінили в 25 тисяч доларів.

"У мене було досить багато колекціонерів, які говорили мені, що не слід їх продавати, поки ми все точно не дізнаємося", — сказав володар монет.

Нагадаємо, у Цюриху на аукціоні Numismatica Ars Classica за рекордну ціну продали золоту монету з Пантікапею. Монету продали анонімному покупцю за понад 4,8 млн фунтів стерлінгів.

Зазначається, що монету виготовили в IV столітті до нашої ери в давньогрецькому місті Пантікапей, неподалік від сучасної Керчі на східному березі Криму.