Схованка на мільйон пенні: у США чоловік знайшов коштовні монети
У Лос-Анджелесі чоловік під час прибирання будинку свого покійного тестя знайшов велику колекцію мідних монет. Їх номінальна вартість становить 10 000 доларів.
Про це пише видання New York Post.
Підказка про коштовний сховок з’явилася, коли чоловік і члени його родини знайшли кілька пенні в розірваних паперових рулонах.
Згодом вони знайшли кілька ящиків та багато банківських мішків. Всі вони були наповнені монетами.
З'ясувалося, що це мідні монети, на які у США перейшли на початку 1980-х років.
Коштовні монети
Родина вирішила розмістити оголошення на сайті перепродажу OfferUp. Вартість монет вони оцінили в 25 тисяч доларів.
"У мене було досить багато колекціонерів, які говорили мені, що не слід їх продавати, поки ми все точно не дізнаємося", — сказав володар монет.
Нагадаємо, у Цюриху на аукціоні Numismatica Ars Classica за рекордну ціну продали золоту монету з Пантікапею. Монету продали анонімному покупцю за понад 4,8 млн фунтів стерлінгів.
Зазначається, що монету виготовили в IV столітті до нашої ери в давньогрецькому місті Пантікапей, неподалік від сучасної Керчі на східному березі Криму.