Тайник на миллион пенни: в США мужчина нашел ценные монеты
В Лос-Анджелесе мужчина во время уборки дома своего покойного тестя нашел большую коллекцию медных монет. Их номинальная стоимость составляет 10 000 долларов.
Об этом пишет издание New York Post.
Подсказка о драгоценном тайнике появилась, когда мужчина и члены его семьи нашли несколько пенни в разорванных бумажных рулонах.
Впоследствии они обнаружили несколько ящиков и много банковских мешков. Все они были заполнены монетами.
Выяснилось, что это медные монеты, которые появились в США в начале 80-х годов.
Ценные монеты
Семья решила разместить объявление на сайте перепродажи OfferUp. Стоимость монет они оценили в 25 тысяч долларов.
"У меня было достаточно много коллекционеров, которые говорили мне, что не следует их продавать, пока мы все точно не узнаем", — сказал обладатель монет.
Напомним, в Цюрихе на аукционе Numismatica Ars Classica за рекордную цену была продана золотая монета с Пантикапеей. Монету продали анонимному покупателю более чем за 4,8 млн фунтов стерлингов.
Отмечается, что монета была изготовлена в IV веке до нашей эры в древнегреческом городе Пантикапей, неподалеку от современной Керчи на восточном берегу Крыма.