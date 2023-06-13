Тайник на миллион пенни: в США мужчина нашел ценные монеты

Найденные коробки были заполнены монетами. Фото: John Reyes/KTLA 5

В Лос-Анджелесе мужчина во время уборки дома своего покойного тестя нашел большую коллекцию медных монет. Их номинальная стоимость составляет 10 000 долларов.

Об этом пишет издание New York Post.

Читайте также:

Подсказка о драгоценном тайнике появилась, когда мужчина и члены его семьи нашли несколько пенни в разорванных бумажных рулонах.

Впоследствии они обнаружили несколько ящиков и много банковских мешков. Все они были заполнены монетами.

Выяснилось, что это медные монеты, которые появились в США в начале 80-х годов.

Ценные монеты

Семья решила разместить объявление на сайте перепродажи OfferUp. Стоимость монет они оценили в 25 тысяч долларов.

"У меня было достаточно много коллекционеров, которые говорили мне, что не следует их продавать, пока мы все точно не узнаем", — сказал обладатель монет.

Напомним, в Цюрихе на аукционе Numismatica Ars Classica за рекордную цену была продана золотая монета с Пантикапеей. Монету продали анонимному покупателю более чем за 4,8 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что монета была изготовлена в IV веке до нашей эры в древнегреческом городе Пантикапей, неподалеку от современной Керчи на восточном берегу Крыма.