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Пара з Шотландії помилково купила 120-річний особняк: що із цього вийшло

18 липня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Пара з Шотландії помилково купила 120-річний особняк: що з цього вийшло
Через плутанину пара отримала 120-річні руїни замість сучасної квартири. Фото: Sunday Mail
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Кел Хантер та Клер Сегерен чотири роки тому вважали, що купують квартиру в Глазго. Втім, через плутанину в цифрах на лотах вони отримали замість омріяного помешкання занедбаний особняк 120-річного віку.

Про це написала Daily Star.

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Насправді пара заплатила 10 тис. фунтів стерлінгів за непридатну для проживання віллу Джеймсвуд у Дануні, за півтори години їзди від Глазго. Вілла 30 років стояла порожньою. Стан її був жахливий.

Зважилися на ремонт

Попри поради експертів знести будівлю, подружжя вирішило зберегти дім та відремонтувати його самостійно. Хоча мали лише 10 тис. фунтів на рахунку в банку. Вони оселилися в трейлері на подвір'ї, поки розчищали величезну кількість сміття в будинку та убезпечували будівлю, піднявши дах.

А сьогодні після чотирирічного ремонту їхній дім нарешті прийняли будівельні інспектори. Тепер подружжя планує перетворити дім на будинок для відпочинку.

Будинок відпочинку

"У неділю ми відкриваємо сайт для бронювання наших помешкань, які будуть доступні з середини серпня! У нас ще багато роботи, щоб підготувати все до прийому гостей, але ми з радістю поділимося з вами процесом облаштування та оздоблення протягом наступних кількох тижнів", – написало подружжя у соцмережах.

Будівельний досвід

Пара вважає, що під час ремонту отримала величезний досвід. Також вони подружилися з багатьма людьми.

"Коли ми починали цю подорож, я не мав жодного уявлення про масштабність завдання, яке ми збиралися виконати (ця наївність, можливо, в чомусь і на краще!) Я не мав жодного уявлення про те, наскільки потужною і такою, що змінює життя, буде ця подорож для нас. Ми так багато дізналися одне про одного, про себе. І про відновлення будинків. За цей час ми подорослішали, навчилися розв'язувати проблеми, долати труднощі та просто жити далі. Ми завели дружбу на все життя і стали частиною дивовижних спільнот, як локальних, так і глобальних, онлайн", – підсумувала пара.

Молода пара через чотири роки ремонту нарешті може переїхати у свій новий дім. Фото: Collect

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