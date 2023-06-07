Які музеї та історичні пам'ятки Херсонщини опинилися під водою: список

Ситуація у Херсоні. Фото: видання "МОСТ"

Через підрив Каховської ГЕС постраждали десятки об'єктів культурної спадщини і культурних закладів. Під водою вже опинилося і деякі історичні пам'ятки.

Про це повідомило Міністерство культури та інформаційної політики України.

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Точна цифра невідома

У відомстві зазначили, оскільки більша частина об’єктів знаходиться на тимчасово окупованій території, можливості для уточнення інформації в цей час обмежені.

Відомо, що максимальне охоплення території водою станеться за декілька днів, через це ситуацію потрібно постійно контролювати.

Які пам'ятки вже постраждали

Наразі відомо про такі пам’ятки, які вже постраждали, як ансамбль споруд Центральної площі у Новій Каховці та забудова історичного центру міста, затоплені палаци (будинки) культури у Новій Каховці, селах Корсунка і Дніпряни.

Під ризиком перебувають пам’ятки археології національного значення колишніх Білозерського та Голопристанського районів: Львівське поселення (село Львове, IV століття до нашої ери — IV століття нашої ери), Бургунське поселення (село Миколаївка, ІІ-V століття), місце фортеці Тягин (село Тягинка, XIII — XVII століття), городище Понятівське (село Понятівка, IV століття до нашої ери — IV століття нашої ери).

Крім того, за попередньою інформацією, вже підтоплені або можуть бути культурні заклади у Новій Каховці, а саме:

картинна галерея імені Гавдзинського;

музей історії Нової Каховки;

будинок-музей поета Анатолія Бахути;

краєзнавчий музей та музей бойової слави 87-ї стрілецької дивізії в Олешках.

Загроза для інших будівель

Під водою може опинитися й будинок-музей художниці Поліни Райко в Олешках.

Також до цього статусу відносять:

музей генерала Покришева в Голій Пристані,

музеї історії в селах Чулаківка та Круглоозерка,

народний музей історії в селі Мала Каховка,

будинок, в якому жив письменник Остап Вишня в селі Кринки.

За даними Держагентства розвитку туризму, дім-музей Остапа Вишні в селі Кринки Олешківського району вже опинився під водою. Він був одним з туристичних магнітів області.

Яка ситуація в деокупованих населених пунктах

Своєю чергою на звільненій території під загрозою музей історії селища Козацьке та меморіальний комплекс сім'ї Петра Видригана в цьому ж населеному пункті.

Водночас музеям Херсону попередньо підтоплення не загрожує. Щодо підтоплення або підвищених ризиків підтоплення інших музеїв на правому березі Дніпра інформації ще не було.

Нагадаємо, на окупованій території Херсонщини жителі селища Козачі Лагері намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Вони опинилися у зоні підтоплення, але так і не дочекалися допомоги від окупаційної влади.