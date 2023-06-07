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П'яні окупанти не випускають людей з підтопленого селища на Херсонщині, — Генштаб

7 червня 2023 19:43
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська
П'яні окупанти не випускають людей з підтопленого селища на Херсонщині, — Генштаб
Евакуація людей на Херсонщині. Фото: МВС України
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновська

На окупованій території Херсонщини жителі селища Козачі Лагері намагалися самостійно виїхати з частково підтопленого населеного пункту. Вони опинилися у зоні підтоплення, але так і не дочекалися допомоги від окупаційної влади.

Про це повідомив Генштаб ЗСУ.

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Мешканцям не вдалося евакуюватися з небезпечної території, оскільки російські військові під дією алкоголю заблокували всі можливі шляхи залишення міста та заборонили виїжджати.

"У той же час, у місті Гола Пристань окупанти виганяють власників двоповерхових будинків із помешкань та самі розташовуються в них. На дахах цих будівель загарбники облаштовують вогневі позиції", — додали у повідомленні.

Коли почнеться спад води

В інтервʼю Новини.LIVE голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування Олег Бондаренко розповів, що висока вода через підрив Каховської ГЕС, стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення. Річка Дніпро повернеться до свого природного русла, а всі екосистеми, які створилися за багато років — будуть повністю знищені.

"Є попередні розрахунки, спрогнозовані ще з осені минулого року. Частково ми були підготовлені і розуміли, що за певних обставин це може відбутися (мається на увазі підрив військами РФ Каховської ГЕС. — Ред.). Висока вода стоятиме від 4 днів до декількох тижнів, а потім почне сходити і почнеться спустошення", — сказав депутат.

Нагадаємо, внаслідок підриву на Каховській ГЕС територія природного парку "Нижньодніпровський", що на Херсонщині, опинилася під водою. Катастрофа призвела до гибелі тварин та рослин. 

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