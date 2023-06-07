Природний парк “Нижньодніпровський” на Херсонщині опинився під водою через підрив ГЕС

Природний пар "Нижньодніпровський" у Херсонській області. Фото: взято із соцмереж

Внаслідок підриву на Каховській ГЕС територія природного парку "Нижньодніпровський", що на Херсонщині, опинився під водою. Катастрофа призвела до гибелі тварин та рослин.

Про це повідомляє Національний природний парк "Нижньодніпровський".

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Загибель рослин і тварин

За словами директора природного парку Олексія Чачібая, підвищення рівня води призвело до масової гибелі рідкісних видів тварин, а також унікальних видів рослин. Деякі з них були занесені до Червоної книги України.

"Під нашою охороною знаходиться 60 видів птахів, великий відсоток яких гніздився на території парку. За останніми даними в межах парку реєструється 44 види риб, зокрема, рідкісні зникаючі види. Наразі зафіксована присутність 15 видів. Найбільш цінні — осетрові. Що стосується флори, орієнтовно постраждало 63 види вищих судинних рослин, з яких 30 внесені до Червоної книги України", — каже Чачібай.

Зсува грунтів

Керівник відзначає, що на провобережній частині Херсонської області через підтоплення відбуватиметься зсув грунтів. Це може призвести до руйнування будівель, які знаходяться біля річки. А також до знищення флори та фауни у місцях підтоплення.

Зараження води

За словами старшого наукового співробітника Херсонського державного аграрно-економічного університету Євгена Коржова, через осушення Каховського водосховища відбудеться оголення багатолітніх мулових накопичень, що містять в ньому. Це призведе до зараження води.

Наслідки затоплення природного парку. Фото: Facebook

Наслідки затоплення природного парку. Фото: Facebook 1 / 2

Нагадаємо, раніше у бліц-інтервʼю Новини.LIVE Олег Бондаренко, голова Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування розповів, чому руйнація Каховської ГЕС така ж сама катастрофа для України, як і вибух на ЧАЕС, та скільки часу знадобиться на її відновлення.