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Из-за подрыва Каховской ГЭС природный парк "Нижнеднепровский" оказался под водой

7 июня 2023 17:16
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор
Природный парк "Нижнеднепровский" в Херсонской области оказался под водой из-за подрыва ГЭС
Природный пар "Нижнеднепровский" в Херсонской области. Фото: Facebook
824e04f0-3a30-4e79-12ee-3f9316f51f00 - Козюк Татьяна
Козюк Татьяна
редактор

В результате подрыва на Каховской ГЭС территория природного парка "Нижнеднепровский", что на Херсонщине, оказалась под водой. Катастрофа привела к гибели животных и растений.

Об этом сообщает Национальный природный парк "Нижнеднепровский".

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Гибель растений и животных

По словам директора природного парка Алексея Чачибая, повышение уровня воды привело к массовой гибели редкостных видов животных, а также уникальных видов растений. Некоторые из них были занесены в Красную книгу Украины.

"Под нашей охраной находится 60 видов птиц, большой процент которых гнездился на территории парка. По последним данным в пределах парка регистрируется 44 вида рыб, в частности, редкие исчезающие виды. Сейчас зафиксировано присутствие 15 видов. Наиболее ценные — осетровые. Что касается флоры, ориентировочно пострадали 63 вида высших сосудистых растений, из которых 30 внесены в Красную книгу Украины", — говорит Чачибай.

Сдвига грунтов

Руководитель отмечает, что на правобережной части Херсонской области из-за подтопления будет происходить оползень грунтов. Это может привести к разрушению зданий, находящихся у реки. А также уничтожение флоры и фауны в местах подтопления.

Заражение воды

По словам старшего научного сотрудника Херсонского государственного аграрно-экономического университета Евгения Коржова, из-за осушения Каховского водохранилища произойдет обнажение содержащихся в нем многолетних иловых накоплений. Это приведет к заражению воды.

  • Последствия затопления природного парка. Фото: Facebook
  • Последствия затопления природного парка. Фото: Facebook
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Напомним, ранее в блиц-интервью Новини.LIVE Олег Бондаренко, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования рассказал, почему разрушение Каховской ГЭС такая же катастрофа для Украины, как и взрыв на ЧАЭС , и сколько времени понадобится на ее восстановление .

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