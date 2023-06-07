Пьяные оккупанты не выпускают людей из подтопленного поселка на Херсонщине, — Генштаб

Эвакуация людей в Херсонской области. Фото: МВД Украины

На оккупированной территории Херсонщины жители поселка Казачьи Лагеря пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Они оказались в зоне подтопления, но так и не дождались помощи от оккупационных властей.

Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

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Жителям не удалось эвакуироваться с опасной территории, поскольку российские военные под действием алкоголя заблокировали все возможные пути ухода из города и запретили выезжать.

"В то же время, в городе Голая Пристань оккупанты выгоняют владельцев двухэтажных домов из помещений и сами располагаются в них. На крышах этих зданий захватчики обустраивают огневые позиции", — добавили в сообщении.

Когда начнется спад воды

Глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам экологической политики и природопользования Олег Бондаренко рассказал, что высокая вода из-за подрыва Каховской ГЭС будет стоять от 4 дней до нескольких недель, а затем начнет сходить и начнется опустошение. Река Днепр вернется в свое естественное русло, а все создавшиеся за многие годы экосистемы будут полностью уничтожены.

"Есть предварительные расчеты, спрогнозированные еще с осени прошлого года. Частично мы были подготовлены и понимали, что при определенных обстоятельствах это может произойти (имеется в виду подрыв войсками РФ Каховской ГЭС. — Ред.). Высокая вода будет стоять от 4 дней до нескольких недель, а затем начнет сходить и начнется разорение", — сказал депутат.

Напомним, в результате подрыва на Каховской ГЭС территория природного парка "Нижнеднепровский" на Херсонщине оказалась под водой. Катастрофа привела к гибели животных и растений.