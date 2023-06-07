Какие музеи и достопримечательности Херсонской области оказались под водой: список

Ситуация в Херсоне. Фото: издание "МОСТ"

Из-за подрыва Каховской ГЭС пострадали десятки объектов культурного наследия и культурных заведений. Под водой уже оказались и некоторые исторические памятки.

Об этом сообщило Министерство культуры и информационной политики Украины.

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Точная цифра неизвестна

В ведомстве отметили, что большая часть объектов находится на временно оккупированной территории, возможности для уточнения информации в настоящее время ограничены.

Известно, что максимальный охват территории водой произойдет через несколько дней, поэтому ситуацию нужно постоянно контролировать.

Какие достопримечательности уже пострадали

Пока известно о таких памятках, которые уже пострадали, как ансамбль сооружений Центральной площади в Новой Каховке и застройка исторического центра города, затоплены дворцы (дома) культуры в Новой Каховке, селах Корсунка и Днепряны.

Под риском находятся памятки археологии национального значения бывших Белозерского и Голопристанского районов: Львовское поселение (село Львовое, IV век до нашей эры — IV век нашей эры), Бургунское поселение (село Николаевка, II — V век), место крепости Тягин (село Тягинка, XIII — XVII век), городище Понятовское (село Понятовка, IV век до нашей эры — IV век нашей эры).

Кроме того, по предварительной информации, уже подтоплены или могут быть культурные заведения в Новой Каховке, а именно:

картинная галерея имени Гавдзинского;

музей истории Новой Каховки;

дом-музей поэта Анатолия Бахуты;

краеведческий музей и музей боевой славы 87-й стрелковой дивизии в Олешках.

Угроза для других построек

Под водой может оказаться и дом-музей художницы Полины Райко в Олешках.

Также к этому статусу относятся:

музей генерала Покрышева в Голой Пристани,

музеи истории в селах Чулаковка и Круглоозерка,

народный музей истории в селе Малая Каховка,

дом, в котором жил писатель Остап Вишня в селе Крынки.

По данным Госагентства развития туризма, дом-музей Остапа Вишни в селе Крынки Олешковского района уже оказался под водой. Он был одним из туристических магнитов области.

Какая ситуация в деоккупированных населенных пунктах

В свою очередь, на освобожденной территории под угрозой музей истории поселка Казацкое и мемориальный комплекс семьи Петра Выдригана в этом же населенном пункте.

В то же время музеям Херсона подтопление не угрожает. По поводу подтопления или повышенных рисков подтопления других музеев на правом берегу Днепра информации еще не было.

Напомним, на оккупированной территории Херсонщины жители поселка Казачьи Лагеря пытались самостоятельно выехать из частично подтопленного населенного пункта. Они оказались в зоне подтопления, но так и не дождались помощи от оккупационных властей.