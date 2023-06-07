ООН відзначилася новим дописом у соцмережі: скаржиться на "мову ворожнечі"

Автівки ООН з написом Useless. Фото: Йосип Гусак

Після підриву російськими окупантами Каховської ГЕС вже на наступний день в ООН створили публікацію про "мову ворожнечі". Наймовірніше, це пов'язано з тим, що впродовж минулої доби більшість людей та громадських діячів висловлювали обурення щодо бездіяльності організації та позицію щодо трагедії.

Такий допис вони розмістили на своїй сторінці у Twitter.

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"Мова ненависті в Інтернеті може завдати шкоди в реальному житті", — написали в організації.

Також вони запустили хештег #NoToHate та надали поради:

зробити свої соціальні канали зоною заборони ненависті;

перевіряти факти, перш ніж ділитися;

подолати ненависть, ділячись повідомленнями про толерантність і рівність.

Крім того, вони закликали підтримати тих, хто опинився під тиском такої ворожнечі.

Своєю чергою користувачі соцмережі різко відреагували на пост ООН та назвали організацію "UN — United Nothing" (Об’єднане нічого).

Як реагують українці

Акція у центрі Києва

Раніше фотограф Йосип Гусак наклеїв наліпки зі словом Useless (непотрібні) на автівки ООН та ВООЗ.

Про це він повідомив у своєму Instagram.

"Вчора в Україні росія спричинила найбільшу техногенну катастрофу останніх десятиріч. Сотні людей залишились без житла, всім їм потрібна допомога, та евакуація. Готові до бездоріжжя позашляховики ОНН та ВОО3, стоять на одній з парковок Києва", — наголосив Гусак.

За його словами, це не є елементом вандалізму, він просто хотів висловити свою позицію.

"ООН може сказати, що це зробили українці, але українці можуть сказати, що це зробили самі ООН. Тому що це світ, у якому ми живемо", — підтримали фотографа в організації "United24".

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що підрив російськими окупантами Каховської ГЕС став ще одним руйнівним наслідком вторгнення РФ на територію України. Страждання українців тривають вже понад рік.