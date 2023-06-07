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ООН отметилась новым постом в соцсети: жалуется на "язык вражды"

7 июня 2023 17:59
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская
ООН отметилась новой корреспонденцией в соцсети: жалуется на "язык вражды"
Автомобили ООН с надписью Useless. Фото: Иосиф Гусак
2f1a3425-15ab-4d52-fbb1-2514e3543800 - Карина Бовсуновская

После подрыва российскими оккупантами Каховской ГЭС уже на следующий день в ООН была создана публикация о "языке вражды". Скорее всего, это связано с тем, что за прошедшие сутки большинство людей и общественных деятелей выражали возмущение по поводу бездействия организации и позицию по трагедии.

Такое сообщение они разместили на своей странице в Twitter.

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"Язык ненависти в Интернете может нанести вред в реальной жизни", — написали в организации.

Также они запустили хэштег #NoToHate и дали советы:

  • сделать свои социальные каналы зоной запрета ненависти;
  • проверять факты, прежде чем делиться;
  • преодолеть ненависть, делясь сообщениями о толерантности и равенстве.

Кроме того, они призвали поддержать тех, кто оказался под давлением такой розни.

В свою очередь, пользователи соцсети резко отреагировали на пост ООН и назвали организацию "UN — United Nothing" (Объединенное ничего).

Реакция украинцев 

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Акция в центре Киева

Ранее фотограф Иосиф Гусак наклеил наклейки со словом Useless (ненужные) на автомобили ООН и ВОЗ.

Об этом он сообщил в своем Instagram.

"Вчера в Украине Россия повлекла за собой крупнейшую техногенную катастрофу последних десятилетий. Сотни людей остались без жилья, всем им нужна помощь, и эвакуация. Готовы к бездорожью внедорожники ОНН и ВО3, стоят на одной из парковок Киева", — подчеркнул Гусак.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Йось (@yo.syp)

По его словам, это не элемент вандализма, он просто хотел высказать свою позицию.

"ООН может сказать, что это сделали украинцы, но украинцы могут сказать, что это сделали сами ООН. Потому что это мир, в котором мы живем", поддержали фотографа в организации "United24" .

Напомним, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что подрыв российскими оккупантами Каховской ГЭС стал еще одним разрушительным следствием вторжения РФ на территорию Украины. Страдания украинцев продолжаются уже больше года.

 

 

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