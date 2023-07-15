Тест: расшифровка психологического портрета по рисунку дома

Печная труба на рисунке говорит о наличии эмоционального напряжения и нехватке дружеских чувств. Фото: freepik

Дом, который вы нарисуете, расскажет психологу о вашем характере. Серьезный вы или легкомысленный, добродушный или злой, замкнутый или общительный.

Нарисуйте дом, который первым придет в голову. Затем сравните результат с описанием ниже.

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Замок

Говорит о несерьезности и легкомыслии.

Это помешает получению серьезной должности на работе и созданию крепкой семьи.

Дом с ограждением

Неприступный забор говорит о замкнутом характере и мнительности.

Но когда заборчик нарисован причудливо, с кучей мелких деталей, то человек наоборот — общителен и добродушен.

Низкий домик

Говорит, что человек нуждается в психологическом покое и отдыхе.

Многоэтажный дом

Говорит о сложном характере.

Человек сосредоточен на своих ошибках.

Большой дом в селе

Говорит, что человек желает расширить свое жилье.

Если у человека нет пары, то такой рисунок говорит о желании ощутить ласку и заботу.

Дополнительные показатели

Большое количество окон указывают на общительность.

Небольшое количество окон — на враждебность.

Печная труба говорит о наличии эмоционального напряжения и нехватке дружеских чувств.

Маленькие двери, наличие замков указывают на уединенность человека и необщительность.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.