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Тест: расшифровка психологического портрета по рисунку дома

15 июля 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест: расшифровка психологического портрета по рисунку дома
Печная труба на рисунке говорит о наличии эмоционального напряжения и нехватке дружеских чувств. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Дом, который вы нарисуете, расскажет психологу о вашем характере. Серьезный вы или легкомысленный, добродушный или злой, замкнутый или общительный.

Нарисуйте дом, который первым придет в голову. Затем сравните результат с описанием ниже.

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Замок

  • Говорит о несерьезности и легкомыслии.
  • Это помешает получению серьезной должности на работе и созданию крепкой семьи.

Дом с ограждением

  • Неприступный забор говорит о замкнутом характере и мнительности.
  • Но когда заборчик нарисован причудливо, с кучей мелких деталей, то человек наоборот — общителен и добродушен.

Низкий домик

  • Говорит, что человек нуждается в психологическом покое и отдыхе.

Многоэтажный дом

  • Говорит о сложном характере.
  • Человек сосредоточен на своих ошибках.

Большой дом в селе

  • Говорит, что человек желает расширить свое жилье.
  • Если у человека нет пары, то такой рисунок говорит о желании ощутить ласку и заботу.

Дополнительные показатели

  • Большое количество окон указывают на общительность.
  • Небольшое количество окон — на враждебность.
  • Печная труба говорит о наличии эмоционального напряжения и нехватке дружеских чувств.
  • Маленькие двери, наличие замков указывают на уединенность человека и необщительность.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.

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