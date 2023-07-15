Тест: расшифровка психологического портрета по рисунку дома
15 июля 2023 06:55
Печная труба на рисунке говорит о наличии эмоционального напряжения и нехватке дружеских чувств. Фото: freepik
Дом, который вы нарисуете, расскажет психологу о вашем характере. Серьезный вы или легкомысленный, добродушный или злой, замкнутый или общительный.
Нарисуйте дом, который первым придет в голову. Затем сравните результат с описанием ниже.
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Замок
- Говорит о несерьезности и легкомыслии.
- Это помешает получению серьезной должности на работе и созданию крепкой семьи.
Дом с ограждением
- Неприступный забор говорит о замкнутом характере и мнительности.
- Но когда заборчик нарисован причудливо, с кучей мелких деталей, то человек наоборот — общителен и добродушен.
Низкий домик
- Говорит, что человек нуждается в психологическом покое и отдыхе.
Многоэтажный дом
- Говорит о сложном характере.
- Человек сосредоточен на своих ошибках.
Большой дом в селе
- Говорит, что человек желает расширить свое жилье.
- Если у человека нет пары, то такой рисунок говорит о желании ощутить ласку и заботу.
Дополнительные показатели
- Большое количество окон указывают на общительность.
- Небольшое количество окон — на враждебность.
- Печная труба говорит о наличии эмоционального напряжения и нехватке дружеских чувств.
- Маленькие двери, наличие замков указывают на уединенность человека и необщительность.
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Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.