Тест с каракулями: узнайте, чего вы нуждаетесь на самом деле

Каракули, которые вы машинально наносите на бумагу, могут многое рассказать о вас. Фото: freepik

Ваши подлинные желания очень трудно скрыть от самого себя. Очень простой тест с примитивными каракулями ответит на такие вопросы.

Достаточно поводить ручкой по листу в свободном порядке, как вам вздумается. После этого посмотрите, что у вас получилось и ищите толкование своего рисунка.

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Расшифровка каракуль

Линии похожи на солнце, цветы или гирлянды . Вам не хватает поддержки и общения. Вы хотите настоящей дружбы и искренних чувств.

. Вам не хватает поддержки и общения. Вы хотите настоящей дружбы и искренних чувств. Волнистые линии, спирали, круги. Вы погрузились в личные переживания, проблемы окружающих вас не интересуют.

Вы погрузились в личные переживания, проблемы окружающих вас не интересуют. Сетки. У вас покладистый характер. Внешние отрицательные факторы приводят к нервным срывам, стрессам и депрессиям.

У вас покладистый характер. Внешние отрицательные факторы приводят к нервным срывам, стрессам и депрессиям. Узоры. Вам необходимо что-то изменить, чтобы идти дальше.

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Вы не умеете относиться к работе ответственно. Часто не доводите начатое дело до конца. Сердечки. Вы пытаетесь заразить любовью всех. Вам тяжело соврать.

Вы пытаетесь заразить любовью всех. Вам тяжело соврать. Шахматная доска. Вы нерешительны, закомплексованы. Но вы способны на большее, чем думаете.

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