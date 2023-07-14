Тест с каракулями: узнайте, чего вы нуждаетесь на самом деле

Тест с каракулями: узнайте, в чем вы нуждаетесь на самом деле
14 июля 2023 06:55
Каракули, которые вы машинально наносите на бумагу, могут многое рассказать о вас. Фото: freepik
Ваши подлинные желания очень трудно скрыть от самого себя. Очень простой тест с примитивными каракулями ответит на такие вопросы.
Достаточно поводить ручкой по листу в свободном порядке, как вам вздумается. После этого посмотрите, что у вас получилось и ищите толкование своего рисунка.
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Расшифровка каракуль
- Линии похожи на солнце, цветы или гирлянды . Вам не хватает поддержки и общения. Вы хотите настоящей дружбы и искренних чувств.
- Волнистые линии, спирали, круги. Вы погрузились в личные переживания, проблемы окружающих вас не интересуют.
- Сетки. У вас покладистый характер. Внешние отрицательные факторы приводят к нервным срывам, стрессам и депрессиям.
- Узоры. Вам необходимо что-то изменить, чтобы идти дальше.
- Человечки. Вы не умеете относиться к работе ответственно. Часто не доводите начатое дело до конца.
- Сердечки. Вы пытаетесь заразить любовью всех. Вам тяжело соврать.
- Шахматная доска. Вы нерешительны, закомплексованы. Но вы способны на большее, чем думаете.
- Кресты. У вас полно внутренних переживаний.
- Различные геометрические фигуры без дополнительных элементов. Вы имеете четкую цель и двигаетесь к ней при всем.
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