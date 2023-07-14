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Тест с каракулями: узнайте, в чем вы нуждаетесь на самом деле

14 июля 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест с каракулями: узнайте, чего вы нуждаетесь на самом деле
Каракули, которые вы машинально наносите на бумагу, могут многое рассказать о вас. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Ваши подлинные желания очень трудно скрыть от самого себя. Очень простой тест с примитивными каракулями ответит на такие вопросы.

Достаточно поводить ручкой по листу в свободном порядке, как вам вздумается. После этого посмотрите, что у вас получилось и ищите толкование своего рисунка.

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Расшифровка каракуль

  • Линии похожи на солнце, цветы или гирлянды . Вам не хватает поддержки и общения. Вы хотите настоящей дружбы и искренних чувств.
  • Волнистые линии, спирали, круги. Вы погрузились в личные переживания, проблемы окружающих вас не интересуют.
  • Сетки. У вас покладистый характер. Внешние отрицательные факторы приводят к нервным срывам, стрессам и депрессиям.
  • Узоры. Вам необходимо что-то изменить, чтобы идти дальше.
  • Человечки. Вы не умеете относиться к работе ответственно. Часто не доводите начатое дело до конца.
  • Сердечки. Вы пытаетесь заразить любовью всех. Вам тяжело соврать.
  • Шахматная доска. Вы нерешительны, закомплексованы. Но вы способны на большее, чем думаете.
  • Кресты. У вас полно внутренних переживаний.
  • Различные геометрические фигуры без дополнительных элементов. Вы имеете четкую цель и двигаетесь к ней при всем.

Раньше мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером.

Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.

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