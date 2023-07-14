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Тест з каракулями: дізнайтеся, чого ви потребуєте насправді

14 липня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест з каракулями: дізнайтеся, чого ви потребуєте насправді
Каракулі, які ви машинально наносите на папір, можуть багато про вас розповісти. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Ваші справжні бажання дуже важко приховати від самого себе. Дуже простий тест з примітивними каракулями дасть відповідь на такі питання.

Достатньо поводити ручкою по аркушу у вільному порядку, як вам заманеться. Після цього подивіться, що у вас вийшло та шукайте тлумачення свого малюнку.

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Розшифровка каракуль

  • Лінії схожі на сонце, квіти або гірлянди. Вам бракує підтримки та спілкування. Ви бажаєте справжньої дружби та щирих почуттів.
  • Хвилясті лінії, спіралі, кола. Ви занурилися в особисті переживання, проблеми навколишніх вас не цікавлять.
  • Сітки. Ви маєте поступливий характер. Зовнішні негативні фактори приводять до нервових зривів, стресів та депресій.
  • Візерунки. Вам необхідно щось змінити, щоб крокувати далі.
  • Чоловічки. Ви не вмієте ставитися до роботи відповідально. Часто не доводите розпочату справу до кінця.
  • Сердечка. Ви намагаєтеся заразити любов’ю усіх. Вам важко збрехати.
  • Шахівниця. Ви нерішучі, закомплексовані. Але ви спроможні на більше, ніж думаєте.
  • Хрести. У вас повно внутрішніх переживань.
  • Різні геометричні фігури без додаткових елементів. Ви маєте чітку мету та рухається до неї попри все.

Раніше ми пропонували пройти тест Стенфордського університету, щоб дізнатися про міцність вашого зв'язку з партнером.

Також спробуйте швидкий тест за картинкою, щоб зрозуміти, яке враження ви справляєте на людей.

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