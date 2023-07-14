Тест з каракулями: дізнайтеся, чого ви потребуєте насправді
14 липня 2023 06:55
Каракулі, які ви машинально наносите на папір, можуть багато про вас розповісти. Фото: freepik
Ваші справжні бажання дуже важко приховати від самого себе. Дуже простий тест з примітивними каракулями дасть відповідь на такі питання.
Достатньо поводити ручкою по аркушу у вільному порядку, як вам заманеться. Після цього подивіться, що у вас вийшло та шукайте тлумачення свого малюнку.
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Розшифровка каракуль
- Лінії схожі на сонце, квіти або гірлянди. Вам бракує підтримки та спілкування. Ви бажаєте справжньої дружби та щирих почуттів.
- Хвилясті лінії, спіралі, кола. Ви занурилися в особисті переживання, проблеми навколишніх вас не цікавлять.
- Сітки. Ви маєте поступливий характер. Зовнішні негативні фактори приводять до нервових зривів, стресів та депресій.
- Візерунки. Вам необхідно щось змінити, щоб крокувати далі.
- Чоловічки. Ви не вмієте ставитися до роботи відповідально. Часто не доводите розпочату справу до кінця.
- Сердечка. Ви намагаєтеся заразити любов’ю усіх. Вам важко збрехати.
- Шахівниця. Ви нерішучі, закомплексовані. Але ви спроможні на більше, ніж думаєте.
- Хрести. У вас повно внутрішніх переживань.
- Різні геометричні фігури без додаткових елементів. Ви маєте чітку мету та рухається до неї попри все.
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