Тест з каракулями: дізнайтеся, чого ви потребуєте насправді

Каракулі, які ви машинально наносите на папір, можуть багато про вас розповісти. Фото: freepik

Ваші справжні бажання дуже важко приховати від самого себе. Дуже простий тест з примітивними каракулями дасть відповідь на такі питання.

Достатньо поводити ручкою по аркушу у вільному порядку, як вам заманеться. Після цього подивіться, що у вас вийшло та шукайте тлумачення свого малюнку.

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Розшифровка каракуль

Лінії схожі на сонце, квіти або гірлянди . Вам бракує підтримки та спілкування. Ви бажаєте справжньої дружби та щирих почуттів.

. Вам бракує підтримки та спілкування. Ви бажаєте справжньої дружби та щирих почуттів. Хвилясті лінії, спіралі, кола. Ви занурилися в особисті переживання, проблеми навколишніх вас не цікавлять.

Ви занурилися в особисті переживання, проблеми навколишніх вас не цікавлять. Сітки. Ви маєте поступливий характер. Зовнішні негативні фактори приводять до нервових зривів, стресів та депресій.

Ви маєте поступливий характер. Зовнішні негативні фактори приводять до нервових зривів, стресів та депресій. Візерунки. Вам необхідно щось змінити, щоб крокувати далі.

Вам необхідно щось змінити, щоб крокувати далі. Чоловічки. Ви не вмієте ставитися до роботи відповідально. Часто не доводите розпочату справу до кінця.

Ви не вмієте ставитися до роботи відповідально. Часто не доводите розпочату справу до кінця. Сердечка. Ви намагаєтеся заразити любов’ю усіх. Вам важко збрехати.

Ви намагаєтеся заразити любов’ю усіх. Вам важко збрехати. Шахівниця. Ви нерішучі, закомплексовані. Але ви спроможні на більше, ніж думаєте.

Ви нерішучі, закомплексовані. Але ви спроможні на більше, ніж думаєте. Хрести. У вас повно внутрішніх переживань.

У вас повно внутрішніх переживань. Різні геометричні фігури без додаткових елементів. Ви маєте чітку мету та рухається до неї попри все.

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