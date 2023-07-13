Тест: коли ви розлучитеся з партнером

Майкл Розенфельд стежив за трьома тисячами пар понад сім років, аби з'ясувати, чому й коли розпадаються пари. Фото: freepik

Коли розпадеться пара та, чи розпадеться взагалі, можна передбачити з точність до 80% за допомогою тесту вченого зі Стенфорда. Для цього треба відповісти на кілька запитань та порахувати бали.

Соціолог зі Стенфордського університету Майкл Розенфельд стежив за трьома тисячами пар понад сім років, аби з'ясувати, чому й коли розпадаються пари та фактори, які впливають на це.

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Відповідайте на питання та рахуйте бали

1. Ви разом вже:

до року – 1 бал;

1-5 років – 2 бали;

5 і більше років – 3 бали.

2. Ви одружені:

ні – 2 бали;

так – 3 бали.

3. Що ви можете сказати про свої стосунки:

нормальні – 1 бал;

гарні – 2 бали;

відмінні – 3 бали.

4. Ви з партнером разом заробляєте:

до 21 тис. грн на місяць – 1 бал;

до 45 тис. грн на місяць – 2 бали;

понад 45 тис. грн – 3 бали.

Тепер порахуйте свої бали.

Від 5 до 7 балів

Ймовірність 50%, що ви розлучитеся з партнером за рік, понад 60%, – за два роки, 80% – за п'ять років.

Від 8 до 9 балів

Найближчого року у вас не буде серйозних сварок, обох партнерів влаштовують стосунки. Ймовірність розставання за п'ять років – 60%.

Від 10 до 12 балів

Тривалий союз. Ймовірність розриву за п'ять років – лише 5%.

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