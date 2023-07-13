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Тест Стенфордського університету: коли ви розлучитеся з партнером

13 липня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест: коли ви розлучитеся з партнером
Майкл Розенфельд стежив за трьома тисячами пар понад сім років, аби з'ясувати, чому й коли розпадаються пари. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Коли розпадеться пара та, чи розпадеться взагалі, можна передбачити з точність до 80% за допомогою тесту вченого зі Стенфорда. Для цього треба відповісти на кілька запитань та порахувати бали.

Соціолог зі Стенфордського університету Майкл Розенфельд стежив за трьома тисячами пар понад сім років, аби з'ясувати, чому й коли розпадаються пари та фактори, які впливають на це.

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Відповідайте на питання та рахуйте бали

1. Ви разом вже:

  • до року – 1 бал;
  • 1-5 років – 2 бали;
  • 5 і більше років – 3 бали.

2. Ви одружені:

  • ні – 2 бали;
  • так – 3 бали.

3. Що ви можете сказати про свої стосунки:

  • нормальні – 1 бал;
  • гарні – 2 бали;
  • відмінні – 3 бали.

4. Ви з партнером разом заробляєте:

  • до 21 тис. грн на місяць – 1 бал;
  • до 45 тис. грн на місяць – 2 бали;
  • понад 45 тис. грн – 3 бали.

Тепер порахуйте свої бали.

Від 5 до 7 балів

Ймовірність 50%, що ви розлучитеся з партнером за рік, понад 60%, – за два роки, 80% – за п'ять років.

Від 8 до 9 балів

Найближчого року у вас не буде серйозних сварок, обох партнерів влаштовують стосунки. Ймовірність розставання за п'ять років – 60%.

Від 10 до 12 балів

Тривалий союз. Ймовірність розриву за п'ять років – лише 5%.

Пропонуємо пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення.

Нагадаємо, ми публікували, швидкий психологічний тест, який відкриє приховані риси вашої особистості.

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