Тест: когда вы расстанетесь с партнером

Майкл Розенфельд следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда распадаются пары. Фото: freepik

Когда распадется пара и, распадется ли вообще, можно предсказать с точностью до 80% с помощью теста ученого из Стэнфорда. Для этого нужно ответить на несколько вопросов и сосчитать баллы.

Социолог из Стэндфордского университета Майкл Розенфельд следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда распадаются пары и факторы, влияющие на это.

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Отвечайте на вопросы и считайте баллы

1. Вы вместе уже:

до года – 1 балл;

1-5 лет – 2 балла;

5 и более лет – 3 балла.

2. Вы женаты:

нет – 2 балла;

да – 3 балла.

3. Что вы можете сказать о своих отношениях:

нормальные – 1 балл;

хорошие – 2 балла;

отличные – 3 балла.

4. Вы с партнером вместе зарабатываете:

до 21 тыс. грн в месяц – 1 балл;

до 45 тыс. грн в месяц – 2 балла;

свыше 45 тыс. грн – 3 балла.

Теперь сосчитайте свои баллы.

От 5 до 7 баллов

Вероятность 50%, что вы расстанетесь с партнером через год, свыше 60% – через два года, 80% – через пять лет.

От 8 до 9 баллов

В ближайший год у вас не будет серьезных ссор, обоих партнеров устраивают отношения. Вероятность расставания через пять лет – 60%.

От 10 до 12 баллов

Длительный союз. Вероятность разрыва через пять лет – всего 5%.

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