Тест: когда вы расстанетесь с партнером

Тест Стэнфордского университета: когда вы расстанетесь с партнером
Когда распадется пара и, распадется ли вообще, можно предсказать с точностью до 80% с помощью теста ученого из Стэнфорда. Для этого нужно ответить на несколько вопросов и сосчитать баллы.
Социолог из Стэндфордского университета Майкл Розенфельд следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда распадаются пары и факторы, влияющие на это.
Отвечайте на вопросы и считайте баллы
1. Вы вместе уже:
- до года – 1 балл;
- 1-5 лет – 2 балла;
- 5 и более лет – 3 балла.
2. Вы женаты:
- нет – 2 балла;
- да – 3 балла.
3. Что вы можете сказать о своих отношениях:
- нормальные – 1 балл;
- хорошие – 2 балла;
- отличные – 3 балла.
4. Вы с партнером вместе зарабатываете:
- до 21 тыс. грн в месяц – 1 балл;
- до 45 тыс. грн в месяц – 2 балла;
- свыше 45 тыс. грн – 3 балла.
Теперь сосчитайте свои баллы.
От 5 до 7 баллов
Вероятность 50%, что вы расстанетесь с партнером через год, свыше 60% – через два года, 80% – через пять лет.
От 8 до 9 баллов
В ближайший год у вас не будет серьезных ссор, обоих партнеров устраивают отношения. Вероятность расставания через пять лет – 60%.
От 10 до 12 баллов
Длительный союз. Вероятность разрыва через пять лет – всего 5%.
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