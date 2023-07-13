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Тест Стэнфордского университета: когда вы расстанетесь с партнером

13 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест: когда вы расстанетесь с партнером
Майкл Розенфельд следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда распадаются пары. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Когда распадется пара и, распадется ли вообще, можно предсказать с точностью до 80% с помощью теста ученого из Стэнфорда. Для этого нужно ответить на несколько вопросов и сосчитать баллы.

Социолог из Стэндфордского университета Майкл Розенфельд следил за тремя тысячами пар более семи лет, чтобы выяснить, почему и когда распадаются пары и факторы, влияющие на это.

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Отвечайте на вопросы и считайте баллы

1. Вы вместе уже:

  • до года – 1 балл;
  • 1-5 лет – 2 балла;
  • 5 и более лет – 3 балла.

2. Вы женаты:

  • нет – 2 балла;
  • да – 3 балла.

3. Что вы можете сказать о своих отношениях:

  • нормальные – 1 балл;
  • хорошие – 2 балла;
  • отличные – 3 балла.

4. Вы с партнером вместе зарабатываете:

  • до 21 тыс. грн в месяц – 1 балл;
  • до 45 тыс. грн в месяц – 2 балла;
  • свыше 45 тыс. грн – 3 балла.

Теперь сосчитайте свои баллы.

От 5 до 7 баллов

Вероятность 50%, что вы расстанетесь с партнером через год, свыше 60% – через два года, 80% – через пять лет.

От 8 до 9 баллов

В ближайший год у вас не будет серьезных ссор, обоих партнеров устраивают отношения. Вероятность расставания через пять лет – 60%.

От 10 до 12 баллов

Длительный союз. Вероятность разрыва через пять лет – всего 5%.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.

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