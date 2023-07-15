Тест: розшифровка психологічного портрета за малюнком будинка

Пічна труба на малюнку говорить про наявність емоційної напруги та брак дружніх почуттів. Фото: freepik

Будинок, який ви намалюєте, розповість психологу про ваш характер. Серйозний ви чи легковажний, добродушний або злий, замкнутий або товариський.

Намалюйте будинок, який першим прийде вам у голову. Потім порівняйте результат з описом нижче.

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Замок

Говорить про несерйозність і легковажність.

Це є завадою на шляху отримання серйозної посади на роботі та створення міцної сім'ї.

Будинок з огорожею

Неприступний паркан говорить про замкнутий характер та недовірливість.

Але коли парканчик намальований вигадливо, з купою дрібних деталей, то людина навпаки — товариська та добродушна.

Низький будиночок

Говорить, що людина потребує психологічного спокою та відпочинку.

Багатоповерховий будинок

Говорить про складний характер.

Людина зосереджена на своїх помилках.

Великий будинок у селі

Говорить, що людина бажає розширити своє помешкання.

Якщо у людини немає пари, то такий малюнок говорить про бажання відчути ласку та турботу.

Додаткові показники

Велика кількість вікон вказують на товариськість.

Невелика кількість вікон — на ворожість.

Пічна труба говорить про наявність емоційної напруги та брак дружніх почуттів.

Маленькі двері, наявність замків вказують на відлюдність людини та нетовариськість.

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