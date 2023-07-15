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Тест: розшифровка психологічного портрета за малюнком будинка

15 липня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест: розшифровка психологічного портрета за малюнком будинка
Пічна труба на малюнку говорить про наявність емоційної напруги та брак дружніх почуттів. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Будинок, який ви намалюєте, розповість психологу про ваш характер. Серйозний ви чи легковажний, добродушний або злий, замкнутий або товариський.

Намалюйте будинок, який першим прийде вам у голову. Потім порівняйте результат з описом нижче.

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Замок

  • Говорить про несерйозність і легковажність.
  • Це є завадою на шляху отримання серйозної посади на роботі та створення міцної сім'ї.

Будинок з огорожею

  • Неприступний паркан говорить про замкнутий характер та недовірливість.
  • Але коли парканчик намальований вигадливо, з купою дрібних деталей, то людина навпаки — товариська та добродушна.

Низький будиночок

  • Говорить, що людина потребує психологічного спокою та відпочинку.

Багатоповерховий будинок

  • Говорить про складний характер.
  • Людина зосереджена на своїх помилках.

Великий будинок у селі

  • Говорить, що людина бажає розширити своє помешкання.
  • Якщо у людини немає пари, то такий малюнок говорить про бажання відчути ласку та турботу.

Додаткові показники

  • Велика кількість вікон вказують на товариськість.
  • Невелика кількість вікон — на ворожість.
  • Пічна труба говорить про наявність емоційної напруги та брак дружніх почуттів.
  • Маленькі двері, наявність замків вказують на відлюдність людини та нетовариськість.

Пропонуємо пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення.

Нагадаємо, ми публікували, швидкий психологічний тест, який відкриє приховані риси вашої особистості.

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