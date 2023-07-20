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Тест NASA: чи можете ви стати космонавтом

20 липня 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест NASA: чи можете ви стати космонавтом
Тест покаже, чи здатні ви мислити по-космічному. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

З 1958 року NASA проводить з кандидатами в астронавти шість тестів на перевірку нестандартного мислення. Адже для людей, які вирушають у космос, важлива не лише гарна фізична форма, а й кмітливість та увага до деталей.

Один з цих тестів пропонуємо пройти вам. Потрібно серед маленьких фігурок знайти, яка з них ховається у великій фігурі.

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Завдання

Правильні відповіді

Скільки фігур вгадали ви? Що більше правильних відповідей, то вищі шанси стати космонавтом.

Також пропонуємо пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення.

Нагадаємо, ми публікували, швидкий психологічний тест, який відкриє приховані риси вашої особистості.

 

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