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Тест NASA: сможете ли вы стать космонавтом

20 июля 2023 06:55
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест NASA: можете ли вы стать космонавтом
Тест покажет, способны ли вы мыслить космически. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

С 1958 года NASA проводит с кандидатами в астронавты шесть тестов на проверку нестандартного мышления. Ведь для людей, отправляющихся в космос, важна не только хорошая физическая форма, но и сообразительность, а также внимание к деталям.

Один из этих тестов предлагаем пройти вам. Надо среди маленьких фигурок найти, какая из них прячется в большой фигуре.

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Задание

Правильные ответы

Сколько фигур вы угадали? Чем больше правильных ответов, тем выше шансы стать космонавтом.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.

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