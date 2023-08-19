Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Проста головоломка з підступом: для розв'язання потрібне нестандартне мислення arrow

Проста головоломка з підступом: для розв'язання потрібне нестандартне мислення

19 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Проста головоломка з підступом: для розв'язання потрібне нестандартне мислення
Гармонії заважає лише один сірник. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Вчора ми пропонували розв'язати головоломку з сірниками та описали методи рішення таких завдань. Впевнені, ви зможете переставити один сірник для виправлення наступного рівняння: 8+9=1.

Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.

Читайте також:

Ця головоломка з сірниками є однією з найскладніших, з якими нам доводилося стикатися. Якщо вам здається, що це легко, випробуйте себе, встановивши часові обмеження — спробуйте розгадати її за кілька секунд.

Якщо ви програєте з першої спроби, продовжуйте доки не досягнете успіху. Коли ви нарешті розв'яжете головоломку, плоди ваших зусиль будуть дуже солодкими.

Продовжуйте практикувати подібні головоломки з сірниками, щоб покращити свої навички розв'язування задач.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати математичну головоломку та перевірити гостроту свого розуму. Також публікували цікавий тест на тверезість, який навіть не на підпитку пройти важко.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з фото

04:38Вибухи у Львівській області: ракети атакують Захід

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Новина з фото

03:55Потужні вибухи в Київській області: ракетний удар по регіону

None

"Наша справа". Скандальні ДТП

Новина з фото

00:50Вибухи в Вінницькій області: ворожий обстріл

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

11:07 Мессі повернеться до Європи: у якому клубі виступить аргентинець

Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз