Проста головоломка з підступом: для розв'язання потрібне нестандартне мислення

Гармонії заважає лише один сірник. Фото: Freshers Live

Вчора ми пропонували розв'язати головоломку з сірниками та описали методи рішення таких завдань. Впевнені, ви зможете переставити один сірник для виправлення наступного рівняння: 8+9=1.

Продовжити мозкові вправи закликає сайт Freshers Live.

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Ця головоломка з сірниками є однією з найскладніших, з якими нам доводилося стикатися. Якщо вам здається, що це легко, випробуйте себе, встановивши часові обмеження — спробуйте розгадати її за кілька секунд.

Якщо ви програєте з першої спроби, продовжуйте доки не досягнете успіху. Коли ви нарешті розв'яжете головоломку, плоди ваших зусиль будуть дуже солодкими.

Продовжуйте практикувати подібні головоломки з сірниками, щоб покращити свої навички розв'язування задач.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розв'язати математичну головоломку та перевірити гостроту свого розуму. Також публікували цікавий тест на тверезість, який навіть не на підпитку пройти важко.