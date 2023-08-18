Спробуйте розв'язати головоломку: це рівняння спантеличило багатьох

Куди перемістити сірник? Малюнок: Freshers Live

Арифметичне рівняння 4+1=3 є очевидно неправильним. Перемістіть один сірник так, щоб виправити рівняння.

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Як правило, головоломки із сірників мають форму рівнянь, які є неправильними. Ця задача для всіх, хто хоче покращити свій коефіцієнт інтелекту та навички розв'язання логічних задач.

Як розгадувати головоломки з сірників

Розв'язувати головоломки весело та цікаво — під час розгадування сірникових головоломок випробовуються всі ваші розумові здібності та навички логічного мислення.

Процес розгадування хитромудрих головоломок з сірників насправді досить простий — все, що вам потрібно зробити, це уважно подивитись на задачу, щоб зрозуміти, в чому полягає проблема.

Зрозумівши проблему, ви дізнаєтесь, які зміни слід зробити.

Якщо ви продовжуватимете намагатися, то натренуєтеся легко розв'язувати такі головоломки.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку за 10 секунд непарне число. Також за допомогою оптичної ілюзії можна усвідомити свої емоції та зрозуміти їхню причину.