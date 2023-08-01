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Тест "Оптична ілюзія": усвідомте свої емоції та зрозумійте їхню причину

1 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест "Оптична ілюзія": усвідомте свої емоції та зрозумійте їхню причину
Оптична ілюзія допоможе розібратися у собі. Фото: dvokrapka
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Цей тест вже багато років допомагає людям розібратися в своєму емоційному стані тут і зараз. Потрібно подивитися на картинку та сказати, яку тварину ви побачили першою.

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Про це повідомила Garmonya.

Качка

  • Якщо побачили першою качку, значить ви вірите у добро.
  • Таких часто називають ідеалістами та романтиками.
  • Найбільше вам хочеться, щоб близькі були щасливими та здоровими, тому іноді ви берете на себе розв’язання чужих проблем.
  • На вигляд ви спокійні та тихі, але всередині ви приховуєте вир почуттів та емоцій.
  • Часто внутрішній стан ви сублімуєте у творчість.
  • Якщо вам вдається досягти успіху, вами захоплюватиметься увесь світ.

Кролик

  • Склад вашого розуму дуже раціональний, науковий.
  • Ви не любите сидіти без діла, постійно ставите собі нові цілі.
  • Такі люди, зазвичай, добре навчаються в школі та інституті.
  • Ваше головне прагнення — зрозуміти, як влаштований світ.
  • Відрізняєтесь реалістичним поглядом на світ, не схильні прикрашати події або надмірно їх драматизувати.
  • Завжди прораховуєте усі ходи та варіанти розвитку подій.
  • Віддаєте перевагу голосу розуму, а не серця.
  • Саме такі люди, як ви, роблять більшість наукових відкриттів.

Раніше ми пропонували пройти тест Стенфордського університету, щоб дізнатися про міцність вашого зв'язку з партнером. Також спробуйте швидкий тест за картинкою, щоб зрозуміти, яке враження ви справляєте на людей.

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