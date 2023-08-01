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Тест "Оптическая иллюзия": осознайте свои эмоции и поймите их причину

1 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест "Оптическая иллюзия": осознайте свои эмоции и поймите их причину
Оптическая иллюзия поможет разобраться в себе. Фото: dvokrapka
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Этот тест уже много лет помогает людям разобраться в своем эмоциональном состоянии здесь и сейчас. Нужно посмотреть на картинку и сказать, какое животное вы увидели первым.

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Об этом сообщила Garmonya.

Утка

  • Если вы увидели первую утку, значит вы верите в добро.
  • Таких часто называют идеалистами и романтиками.
  • Больше всего вам хочется, чтобы близкие были счастливы и здоровы, поэтому иногда вы берете на себя решение чужих проблем.
  • С виду вы спокойны и тихи, но внутри вы скрываете водоворот чувств и эмоций.
  • Часто такие люди это внутреннее состояние, сублимируют в творчество.
  • Если удается добиться успеха, вами будет восхищаться весь мир.

Кролик

  • Склад вашего ума очень рационален, научен.
  • Вы не любите сидеть без дела, постоянно ставите себе новые цели.
  • Такие люди обычно хорошо учатся в школе и институте.
  • Ваше главное стремление — понять, как устроен мир.
  • Различаетесь реалистичным взглядом на мир, не склонны украшать события или чрезмерно их драматизировать.
  • Всегда просчитываете все ходы и варианты развития событий.
  • Предпочитаете голос разума, а не сердца.
  • Именно такие люди, как вы, делают большинство научных открытий.

Ранее мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.

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