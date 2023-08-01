Тест "Оптическая иллюзия": осознайте свои эмоции и поймите их причину

Оптическая иллюзия поможет разобраться в себе. Фото: dvokrapka

Этот тест уже много лет помогает людям разобраться в своем эмоциональном состоянии здесь и сейчас. Нужно посмотреть на картинку и сказать, какое животное вы увидели первым.

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Об этом сообщила Garmonya.

Утка

Если вы увидели первую утку, значит вы верите в добро.

Таких часто называют идеалистами и романтиками.

Больше всего вам хочется, чтобы близкие были счастливы и здоровы, поэтому иногда вы берете на себя решение чужих проблем.

С виду вы спокойны и тихи, но внутри вы скрываете водоворот чувств и эмоций.

Часто такие люди это внутреннее состояние, сублимируют в творчество.

Если удается добиться успеха, вами будет восхищаться весь мир.

Кролик

Склад вашего ума очень рационален, научен.

Вы не любите сидеть без дела, постоянно ставите себе новые цели.

Такие люди обычно хорошо учатся в школе и институте.

Ваше главное стремление — понять, как устроен мир.

Различаетесь реалистичным взглядом на мир, не склонны украшать события или чрезмерно их драматизировать.

Всегда просчитываете все ходы и варианты развития событий.

Предпочитаете голос разума, а не сердца.

Именно такие люди, как вы, делают большинство научных открытий.

Ранее мы предлагали пройти тест Стэндфордского университета, чтобы узнать о прочности вашей связи с партнером. Также попробуйте быстрый тест по картинке, чтобы понять, какое впечатление вы производите на людей.