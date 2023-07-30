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Тест с изображением животного: узнайте, что вам нужно именно сейчас

30 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Тест с изображением животного: узнайте, что вам нужно именно сейчас
Выбор изображения с животным никогда не бывает для человека случайным. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Люди издавна приписывали животным сверхъестественные способности. С тех пор психологическая реакция на того или иного представителя фауны говорит о скрытых человеческих потребностях.

Выберите одно из трех предложенных животных.

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Теперь узнайте, чего вы действительно хотите, учитывая животное, которое выбрали.

Волк

В традиции многих народов мира волк олицетворял жестокость, коварство, зло, но и одновременно — храбрость и победу. Также волк мог стать могучим защитником беспомощных существ и прародителем племени.

Если выбрали волка, вам сейчас необходимо доверять своим инстинктам и использовать свои сильные, интеллектуальные навыки. Также пришло время принять поддержку ваших единомышленников.

Бабочка

В Китае бабочка обозначает бессмертие, досуг в изобилии, радость и лето. Философ Чжуан-цзы однажды во сне увидел себя бабочкой. Проснувшись, он не смог понять: Чжуан-цзы видел во сне, что он бабочка, или бабочке теперь снится, что он Чжуан-цзы?

Если вы выбрали бабочку, то в вашей жизни произошли или произойдут огромные изменения для вашего блага.

Лошадь

Лошадь символизирует интеллект, мудрость, вельможность, свет, динамическую силу, проворность, быстроту мысли. Это типичный символ плодородия, мужества и мощной власти.

Скоро вы обретете больше независимости, уверенности и мотивации. Возможно, вы боялись сделать что-нибудь новое в жизни: открыть бизнес, построить отношения, поменять рабочее место или начинать новую карьеру. Сегодня самое время все это сделать.

Раньше мы писали, как узнать характер человека по тому, какую часть тела он моет в душе прежде всего.
Также мы предлагали пройти не под хмельком интересный канадский тест на трезвость.

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