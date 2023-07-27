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Психология выбора: что цвет авто рассказывает о его владельце

27 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Психология выбора: что цвет авто рассказывает о его владельце
Выбор цвета авто отображает состояние психики человека. Фото: desktopwallpapers
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

По мнению психологов, страсть человека к определенному цвету возникает из-за подсознательного выбора оттенка, который способен либо приглушить, либо разжечь нужные эмоции и чувства. Соответственно, и цвет своего автомобиля мы выбираем не просто так – этот процесс отражает состояние нашей психики.

Итак, какого цвета автомобиль у вас?

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Черный

  • Вы уверены в себе.
  • Практически не способны на компромисс.
  • Не выдвигаете свои заслуги напоказ.

Белый

  • Вы любите порядок.
  • Вам неприемлем хаос в жизни.
  • Очень осторожны, обдумываете все до мелочей.

Зеленый

  • Вы спокойны и уравновешены.
  • Не способны отказать человеку в беде.
  • Цените гармонию в жизни.

Синий

  • Вы слишком спокойны.
  • Разозлить вас практически не реально.
  • Не подвергаетесь лишним эмоциям.

Серебристый

  • Вы — индивидуалист.
  • Ваша личность выше общественного мнения.
  • Уверены в своей правоте и упрямстве.

Желтый

  • Вы добрые и компанейские.
  • С вашего появления начинается праздник.
  • У вас много друзей.

Оранжевый

  • Вы любите скорость.
  • Вам нужно постоянно двигаться.
  • Очень эмоциональные, не можете реагировать спокойно на что угодно.

Серый

  • Вам комфортно в одиночестве.
  • Любите тишину.
  • Не открываете свои мысли и чувства и близким людям.

Бежевый

  • Вы — романтик.
  • Ищете опору и защиту в жизни.
  • Хотите найти большую любовь.

Редкие цвета

  • Вы — загадочная личность.
  • Любите выходить за общественные нормы.
  • Ваши поступки непредсказуемы.

Ранее мы предлагали пройти тест NASA и узнать, вышел бы из вас космонавт. Также публиковали тест по определению биологического возраста.

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