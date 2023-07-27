Психология выбора: что цвет авто рассказывает о его владельце
27 июля 2023 07:25
Выбор цвета авто отображает состояние психики человека. Фото: desktopwallpapers
По мнению психологов, страсть человека к определенному цвету возникает из-за подсознательного выбора оттенка, который способен либо приглушить, либо разжечь нужные эмоции и чувства. Соответственно, и цвет своего автомобиля мы выбираем не просто так – этот процесс отражает состояние нашей психики.
Итак, какого цвета автомобиль у вас?
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Черный
- Вы уверены в себе.
- Практически не способны на компромисс.
- Не выдвигаете свои заслуги напоказ.
Белый
- Вы любите порядок.
- Вам неприемлем хаос в жизни.
- Очень осторожны, обдумываете все до мелочей.
Зеленый
- Вы спокойны и уравновешены.
- Не способны отказать человеку в беде.
- Цените гармонию в жизни.
Синий
- Вы слишком спокойны.
- Разозлить вас практически не реально.
- Не подвергаетесь лишним эмоциям.
Серебристый
- Вы — индивидуалист.
- Ваша личность выше общественного мнения.
- Уверены в своей правоте и упрямстве.
Желтый
- Вы добрые и компанейские.
- С вашего появления начинается праздник.
- У вас много друзей.
Оранжевый
- Вы любите скорость.
- Вам нужно постоянно двигаться.
- Очень эмоциональные, не можете реагировать спокойно на что угодно.
Серый
- Вам комфортно в одиночестве.
- Любите тишину.
- Не открываете свои мысли и чувства и близким людям.
Бежевый
- Вы — романтик.
- Ищете опору и защиту в жизни.
- Хотите найти большую любовь.
Редкие цвета
- Вы — загадочная личность.
- Любите выходить за общественные нормы.
- Ваши поступки непредсказуемы.
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