Психология выбора: что цвет авто рассказывает о его владельце

Выбор цвета авто отображает состояние психики человека. Фото: desktopwallpapers

По мнению психологов, страсть человека к определенному цвету возникает из-за подсознательного выбора оттенка, который способен либо приглушить, либо разжечь нужные эмоции и чувства. Соответственно, и цвет своего автомобиля мы выбираем не просто так – этот процесс отражает состояние нашей психики.

Итак, какого цвета автомобиль у вас?

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Черный

Вы уверены в себе.

Практически не способны на компромисс.

Не выдвигаете свои заслуги напоказ.

Белый

Вы любите порядок.

Вам неприемлем хаос в жизни.

Очень осторожны, обдумываете все до мелочей.

Зеленый

Вы спокойны и уравновешены.

Не способны отказать человеку в беде.

Цените гармонию в жизни.

Синий

Вы слишком спокойны.

Разозлить вас практически не реально.

Не подвергаетесь лишним эмоциям.

Серебристый

Вы — индивидуалист.

Ваша личность выше общественного мнения.

Уверены в своей правоте и упрямстве.

Желтый

Вы добрые и компанейские.

С вашего появления начинается праздник.

У вас много друзей.

Оранжевый

Вы любите скорость.

Вам нужно постоянно двигаться.

Очень эмоциональные, не можете реагировать спокойно на что угодно.

Серый

Вам комфортно в одиночестве.

Любите тишину.

Не открываете свои мысли и чувства и близким людям.

Бежевый

Вы — романтик.

Ищете опору и защиту в жизни.

Хотите найти большую любовь.

Редкие цвета

Вы — загадочная личность.

Любите выходить за общественные нормы.

Ваши поступки непредсказуемы.

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