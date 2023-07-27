Психологія вибору: що колір авто розповідає про його власника

Вибір кольору авто відображає стан психіки людини. Фото: desktopwallpapers

На думку психологів, пристрасть людини до певного кольору виникає через підсвідомий вибір відтінку, який здатний або приглушити, або розпалити потрібні емоції та почуття. Відповідно й колір свого автомобіля ми обираємо не просто так – цей процес відображає стан нашої психіки.

Отже, якого кольору автомобіль у вас?

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Чорний

Ви впевнені в собі.

Майже не здатні на компроміс.

Не виставляєте свої заслуги напоказ.

Білий

Ви любите порядок.

Вам неприйнятний хаос у житті.

Дуже обережні, обмірковуєте усе до дрібниць.

Зелений

Ви спокійні та врівноважені.

Не здатні відмовити людині в біді.

Цінуєте гармонію у житті.

Синій

Ви надто спокійні.

Розлютити вас практично не реально.

Не піддаєтесь зайвим емоціям.

Сріблястий

Ви — індивідуаліст.

Ваша особливість вища за громадську думку.

Впевнені у своїй правоті та вперті.

Жовтий

Ви добрі та компанійські.

З вашої появи починається свято.

У вас багато друзів.

Помаранчевий

Ви любите швидкість.

Вам потрібно постійно рухатися.

Дуже емоційні, не можете реагувати спокійно на будь-що.

Сірий

Вам комфортно на самоті.

Любите тишу.

Не розкриваєте свої думки та почуття й близькими людьми.

Бежевий

Ви — романтик.

Шукаєте захист у житті.

Прагнете знайти велику любов.

Рідкісні кольори

Ви — загадкова особистість.

Любите виходити за суспільні норми.

Ваші вчинки непередбачувані.

Раніше ми пропонували пройти тест NASA та дізнатися, чи вийшов би з вас космонавт. Також публікували тест на визначення біологічного віку.