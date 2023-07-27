Психологія вибору: що колір авто розповідає про його власника
27 липня 2023 07:25
Вибір кольору авто відображає стан психіки людини. Фото: desktopwallpapers
На думку психологів, пристрасть людини до певного кольору виникає через підсвідомий вибір відтінку, який здатний або приглушити, або розпалити потрібні емоції та почуття. Відповідно й колір свого автомобіля ми обираємо не просто так – цей процес відображає стан нашої психіки.
Отже, якого кольору автомобіль у вас?
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Чорний
- Ви впевнені в собі.
- Майже не здатні на компроміс.
- Не виставляєте свої заслуги напоказ.
Білий
- Ви любите порядок.
- Вам неприйнятний хаос у житті.
- Дуже обережні, обмірковуєте усе до дрібниць.
Зелений
- Ви спокійні та врівноважені.
- Не здатні відмовити людині в біді.
- Цінуєте гармонію у житті.
Синій
- Ви надто спокійні.
- Розлютити вас практично не реально.
- Не піддаєтесь зайвим емоціям.
Сріблястий
- Ви — індивідуаліст.
- Ваша особливість вища за громадську думку.
- Впевнені у своїй правоті та вперті.
Жовтий
- Ви добрі та компанійські.
- З вашої появи починається свято.
- У вас багато друзів.
Помаранчевий
- Ви любите швидкість.
- Вам потрібно постійно рухатися.
- Дуже емоційні, не можете реагувати спокійно на будь-що.
Сірий
- Вам комфортно на самоті.
- Любите тишу.
- Не розкриваєте свої думки та почуття й близькими людьми.
Бежевий
- Ви — романтик.
- Шукаєте захист у житті.
- Прагнете знайти велику любов.
Рідкісні кольори
- Ви — загадкова особистість.
- Любите виходити за суспільні норми.
- Ваші вчинки непередбачувані.
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