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Психологія вибору: що колір авто розповідає про його власника

27 липня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Психологія вибору: що колір авто розповідає про його власника
Вибір кольору авто відображає стан психіки людини. Фото: desktopwallpapers
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

На думку психологів, пристрасть людини до певного кольору виникає через підсвідомий вибір відтінку, який здатний або приглушити, або розпалити потрібні емоції та почуття. Відповідно й колір свого автомобіля ми обираємо не просто так – цей процес відображає стан нашої психіки.

Отже, якого кольору автомобіль у вас?

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Чорний

  • Ви впевнені в собі.
  • Майже не здатні на компроміс.
  • Не виставляєте свої заслуги напоказ.

Білий

  • Ви любите порядок.
  • Вам неприйнятний хаос у житті.
  • Дуже обережні, обмірковуєте усе до дрібниць.

Зелений

  • Ви спокійні та врівноважені.
  • Не здатні відмовити людині в біді.
  • Цінуєте гармонію у житті.

Синій

  • Ви надто спокійні.
  • Розлютити вас практично не реально.
  • Не піддаєтесь зайвим емоціям.

Сріблястий

  • Ви — індивідуаліст.
  • Ваша особливість вища за громадську думку.
  • Впевнені у своїй правоті та вперті.

Жовтий

  • Ви добрі та компанійські.
  • З вашої появи починається свято.
  • У вас багато друзів.

Помаранчевий

  • Ви любите швидкість.
  • Вам потрібно постійно рухатися.
  • Дуже емоційні, не можете реагувати спокійно на будь-що.

Сірий

  • Вам комфортно на самоті.
  • Любите тишу.
  • Не розкриваєте свої думки та почуття й близькими людьми.

Бежевий

  • Ви — романтик.
  • Шукаєте захист у житті.
  • Прагнете знайти велику любов.

Рідкісні кольори

  • Ви — загадкова особистість.
  • Любите виходити за суспільні норми.
  • Ваші вчинки непередбачувані.

Раніше ми пропонували пройти тест NASA та дізнатися, чи вийшов би з вас космонавт. Також публікували тест на визначення біологічного віку.

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