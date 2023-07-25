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Психологічний тест: яка з жінок подобається чоловікові

25 липня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Психологічний тест: яка з жінок подобається чоловікові
Жести, пози та погляд можуть багато розповісти про зацікавленість людини. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Відомий австралійський письменник Алан Піз у своїй знаменитій книзі "Мова тіла", яка стала світовим бестселером, стверджує, що існує багато ознак, що розкривають приховану зацікавленість чоловіка жінкою. Спробуйте розв'язати логіко-психологічну загадку на малюнку.

Перевірте свою здатність читати жести, пише сайт Життя.

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Яка з жінок подобається чоловікові

На малюнку троє дівчат та парубок. Завдання: вгадайте, хто з чарівниць йому подобається найбільше. Звертайте увагу на деталі!

Бачите, куди спрямовані носки його взуття чоловіка! На думку Алана Піза, стопи чоловіка зазвичай вказують на жінку, яка найбільше цікавить його в той момент. Коли чоловікові подобається жінка, він несвідомо повертає в її бік своє тіло, або виставляє вперед ногу в її напрямку. На малюнку – це дівчина за номером 3.

Завжди звертайте увагу на дрібниці та деталі, адже вони багато чого можуть розповісти про вас та оточуючих.

Також пропонуємо пройти швидкий тест за картинкою, який розкаже, що про вас думають інші люди та яке враження ви здатні справити на оточення.

Нагадаємо, ми публікували, швидкий психологічний тест, який відкриє приховані риси вашої особистості.

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