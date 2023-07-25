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Психологический тест: какая из женщин нравится мужчине

25 июля 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Психологический тест: какая из женщин нравится мужчине
Жесты, позы и взгляд могут многое рассказать о заинтересованности человека. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Известный австралийский писатель Аллан Пиз в своей знаменитой книге "Язык тела", ставший мировым бестселлером, утверждает, что существует много признаков, раскрывающих скрытую заинтересованность мужчины женщиной. Попытайтесь решить логико-психологическую загадку на рисунке.

Проверьте свою способность читать жесты, пишет сайт Життя.

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Какая из женщин нравится мужчине

На рисунке три девушки и парень. Задача: угадайте, кто из волшебниц ему нравится больше всего. Обращайте внимание на детали!

Видите, куда направлены носки его обуви мужчины! По мнению Аллана Пиза, стопы мужчины обычно указывают на женщину, наиболее интересующую его в тот момент. Когда мужчине нравится женщина, он безотчетно поворачивает в ее сторону свое тело, или выставляет вперед ногу в ее направлении. На рисунке это девушка под номером 3.

Всегда обращайте внимание на мелочи и детали, ведь они могут многое рассказать о вас и окружающих.

Предлагаем пройти быстрый тест по картинке, который расскажет, что о вас думают другие люди и какое впечатление вы способны произвести на окружение.

Напомним, мы публиковали быстрый психологический тест, который откроет скрытые черты вашей личности.

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