Какую часть тела вы моете в душе первой: тест на характер и совместимость
Часть тела, которую вы первой моете в душе, имеет важное значение для характеристики вашей личности и совместимости со второй половинкой.
Новини.LIVE собрали информацию о том, что можно узнать о человеке, зная какую часть тела он моет первым.
Для начала выберите правильный вариант:
- голова;
- грудь;
- подмышки;
- лицо;
- плечи;
- другое.
Голова
Если первой моете голову, вы очень артистическая личность, которая любит мечтать и летать в облаках. Вам часто не хватает настойчивости, однако вы можете достичь того, чего не могут другие.
Дружба — одно из самых важных для вас. Вы прекрасный любовник или любовница, потому что всегда открыты новому и стремитесь к необычным ощущениям. Вам подойдет в партнеры по жизни тот, кто в первую очередь моет грудь.
Грудь
Вы практичный и прямолинейный человек, который ценит удобство и комфорт. Вы ненавидите, когда вас отрывают от дел. Вы хороший любовник (любовница), любите эксперименты.
Для вас самый лучший союз с тем, кто первый или первый моет голову.
Подмышки
Если вы первым делом намыливаете подмышки, то вы надежный, трудолюбивый человек. Часто хотите помочь другим, но можете попасть в ловушку из-за того, что кто-то захочет воспользоваться вашей добротой и искренней наивностью.
Вы достаточно посредственный любовник (любовница), так что вам стоит внести немного разнообразия в вашу сексуальную жизнь. Лучшим партнером для вас станет тот, кто первым делом моет плечи.
Лицо
Вы прилагаете много усилий для того, чтобы достичь богатства. В то же время, достоинство и честность отходят на второй план. В друзья вы выбираете "полезных" людей, а жизнь для вас — полоса препятствий, которую нужно преодолеть.
Также вы — посредственный любовник (любовница), потому что слишком увлечены получением удовольствия, а не тем, как доставить его. Лучше всего вы справитесь с тем, кто выбирает "другое".
Плечи
Люди, которые сначала моют плечи, часто не получают то, к чему стремятся и поэтому часто чувствуют себя несчастливым. Такие люди неуверены и чувствуют себя непривлекательными для других, стремящихся быть наедине. Они часто ищут утешение в алкоголе и азартных играх, поскольку деньги и власть очень важны для таких людей.
Любовник (любовница) из вас такой себе, поэтому вам будет сложно найти партнера по жизни. Те, кто моет подмышечные впадины в первую очередь — ваш единственный шанс.
Другое
Если вы сначала моете другое, чем вышеперечисленное, вы — человек с большой внутренней силой, но людям бывает очень сложно его рассмотреть.
Вы – посредственный любовник (любовница), который имеет много разных фантазий, но вам не хватает смелости, чтобы их реализовать. Лучшее партнерство с теми, кто первым делом моет лицо.
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