Яку частину тіла ви миєте у душі першою: тест на характер та сумісність

Дівчина миється в душі. Фото: google

Частина тіла, яку ви першою миєте у душі, має важливе значення для характеристики вашої особистості та сумісності з другою половинкою.

Новини.LIVE зібрали інформацію про те, що можна дізнатись про людину, знаючи, яку частину тіла вона миє першою.

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Для початку оберіть правильний для вас варіант:

голова;

груди;

пахви;

обличчя;

плечі;

інше.

Голова

Якщо першою миєте голову — ви дуже артистична особистість, яка любить мріяти і літати в хмарах. Вам часто не вистачає наполегливості, проте водночас ви можете досягти того, чого не можуть інші.

Дружба — найважливіше для вас. Ви чудовий коханець або коханка, тому що завжди відкриті новому і прагнете незвичних відчуттів. Вам підійде у партнери по життю той, хто в першу чергу миє груди.

Груди

Ви практична та прямолінійна людина, яка цінує зручність та комфорт. Ви ненавидите, коли вас відривають від справ. Ви хороший коханець (коханка), любите експерименти.

Для вас найкращий союз із тим, хто перший чи перша миє голову.

Пахви

Якщо ви першим ділом намилюєте пахви, то ви — надійна, працьовита людина. Часто прагнете допомогти іншим, але можете потрапити в пастку через те, що хтось захоче скористатись вашою добротою та щирою наївністю.

Ви досить посередній коханець (коханка), тож вам варто внести трохи різноманітності в ваше сексуальне життя. Кращим партнером для вас стане той, хто першим ділом миє плечі.

Обличчя

Ви докладаєте багато зусиль для того, аби досягнути багатства. Водночас гідність і чесність відходять на другий план. У друзі ви вибираєте "корисних" людей, а життя для вас — смуга перешкод, яку треба подолати.

Також ви — посередній коханець (коханка), тому що занадто захоплені отриманням задоволення, а не тим, як доставити його. Найкраще ви поладнаєте з тим, хто вибирає "інше".

Плечі

Люди, які спершу миють плечі, часто не отримують те, до чого прагнуть, і через це часто відчувають себе нещасливим. Такі люди невпевнені і відчувають себе непривабливими для інших, прагнуть бути наодинці. Вони часто шукають розраду в алкоголі та азартних іграх, оскільки гроші та влада дуже важливі для таких людей.

Коханець (коханка) з вас такий собі, тож вам буде складно знайти партнера по життю. Ті, хто миє пахвові западини в першу чергу — ваш єдиний шанс.

Інше

Якщо ви спершу миєте інше, ніж перечислене вище, ви — людина з великою внутрішньою силою, але людям буває дуже складно її роздивитися.

Ви — посередній коханець (коханка), який має багато різних фантазій, але вам не вистачає сміливості, щоб їх реалізувати. Найкраще партнерство з тими, хто першим ділом миє обличчя.

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