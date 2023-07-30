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Тест з зображенням тварини: дізнайтеся, що вам потрібно саме зараз

30 липня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест з зображенням тварини: дізнайтеся, що вам потрібно саме зараз
Вибір малюнку з твариною ніколи не буває для людини випадковим. Фото: freepik
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Люди здавен приписували тваринам надприродні здібності. Відтоді психологічна реакція на того чи іншого представника фауни, говорить про приховані людські потреби.

Виберіть одну з трьох запропонованих тварин.

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Тепер дізнайтеся, чого ви насправді хочете, з огляду на тварину, яку обрали.

Вовк

У традиціях багатьох народів світу вовк уособлював жорстокість, підступність, зло, але й одночасно — хоробрість і перемогу. Також вовк міг стати могутнім захисником безпомічних істот та прабатьком племені.

Якщо обрали вовка, то вам зараз необхідно довіряти своїм інстинктам та використовувати свої сильні, інтелектуальні навички. Також прийшов час прийняти підтримку ваших однодумців.

Метелик

У Китаї метелик позначає безсмертя, дозвілля у достатку, радість та літо. Філософ Чжуан-цзи одного разу уві сні побачив себе метеликом. Прокинувшись, він не зміг зрозуміти: Чжуан-цзи бачив уві сні, що він — метелик, чи метеликові тепер сниться, що він — Чжуан-цзи?

Якщо ви обрали метелика, то у вашому житті відбулися або відбудуться величезні зміни для вашого блага.

Кінь

Кінь символізує інтелект, мудрість, вельможність, світло, динамічну силу, моторність, швидкість думки. Це типовий символ родючості, мужності й потужної влади.

Скоро ви здобудете більше незалежності, впевненості та мотивації. Можливо, ви боялися зробити щось нове в житті: відкрити бізнес, збудувати відносини, поміняти робоче місце або починати нову кар’єру. Сьогодні саме час все це зробити.

Раніше ми писали, як дізнатися характер людини по тому, яку частину тіла вона миє у душі насамперед.
Також ми пропонували пройти не напідпитку цікавий канадський тест на тверезість.

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