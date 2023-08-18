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Попробуйте решить головоломку: это уравнение озадачило многих

18 августа 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор
Попробуйте решить головоломку: это уравнение озадачило многих
Куда переместить спичку? Рисунок: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Анна Тищук
Анна Тищук
редактор

Арифметическое уравнение 4+1=3 является очевидно неправильным. Переместите одну спичку так, чтобы исправить уравнение.

Немного размять мозг предлагает сайт Freshers Live.

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Как правило, головоломки из спичек имеют форму неправильных уравнений. Эта задача для всех, кто хочет улучшить свой коэффициент интеллекта и навыки логических задач.

Как разгадывать головоломки из спичек

  • Решать головоломки весело и интересно — при разгадывании спичечных головоломок испытываются все ваши умственные способности и навыки логического мышления.
  • Процесс разгадывания хитроумных головоломок из спичек на самом деле достаточно прост — все, что вам нужно сделать, это внимательно посмотреть на задачу, чтобы понять, в чем состоит проблема.
  • Поняв проблему, вы узнаете, какие изменения следует сделать.
  • Если вы будете пытаться, то натренируетесь легко решать такие головоломки.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке за 10 секунд нечетное число. Также с помощью оптической иллюзии можно понять свои эмоции и узнать их причину.

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