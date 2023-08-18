Попробуйте решить головоломку: это уравнение озадачило многих

Куда переместить спичку? Рисунок: Freshers Live

Арифметическое уравнение 4+1=3 является очевидно неправильным. Переместите одну спичку так, чтобы исправить уравнение.

Немного размять мозг предлагает сайт Freshers Live.

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Как правило, головоломки из спичек имеют форму неправильных уравнений. Эта задача для всех, кто хочет улучшить свой коэффициент интеллекта и навыки логических задач.

Как разгадывать головоломки из спичек

Решать головоломки весело и интересно — при разгадывании спичечных головоломок испытываются все ваши умственные способности и навыки логического мышления.

Процесс разгадывания хитроумных головоломок из спичек на самом деле достаточно прост — все, что вам нужно сделать, это внимательно посмотреть на задачу, чтобы понять, в чем состоит проблема.

Поняв проблему, вы узнаете, какие изменения следует сделать.

Если вы будете пытаться, то натренируетесь легко решать такие головоломки.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали найти на рисунке за 10 секунд нечетное число. Также с помощью оптической иллюзии можно понять свои эмоции и узнать их причину.