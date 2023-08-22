Тест со спичками: эту задачу способен решить только гениальный разум

Нужно переложить две спички. Фото: Freshers Live

После того как в прошлые разы вы успешно справились со спичечными головоломками, предлагаем более сложную задачу. Исправьте уравнение 5x1=27, переместив две спички.

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Пока вы думаете о решении задачи, расскажем об истории возникновения спичек.

Кто и когда изобрел спички

Первые спички появились в Англии в 1830-х годах. На один конец бумажной трубочки наносили смесь хлората калия с сахаром. Сочетание этой смеси с маленькой дозой серной кислоты вызывал вспышку.

Первые настоящие спички изобрел венгерский ученый Янош Ирини в 1833 году. Он добавил в массу спичечных головок белый фосфор (очень огнеопасен и ядовит). Головки таких спичек легко воспламенялись от трения о шершавую поверхность.

Первые безопасные спички начали производить в Швеции в 1855 году (тогда они так и назывались — "шведские спички").

Второй страной, начавшей производить спички, стала Дания в 1874 году.

Позже и остальные страны заменили вредный белый фосфор красным.

В 1903 году Международный конгресс химии высказался за полный запрет производства спичек с применением белого фосфора.

Вряд ли кто-то мог даже предположить, что спички будут в будущем использовать для создания головоломок.

Итак, пора показать вам правильное решение задачи.

Правильный ответ

Делаем раз.

Делаем два.

Финал.

Ранее мы предлагали найти на рисунке за 10 секунд нечетное число. Также с помощью оптической иллюзии можно понять свои эмоции и узнать их причину.