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Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум

22 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест з сірниками: цю задачу здатен розв'язати лише геніальний розум
Потрібно перекласти два сірники. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Після того, як у минулі рази ви успішно впоралися з сірниковими головоломками, пропонуємо складніше завдання. Виправте рівняння 5x1=27, пересунувши два сірники.

Спробувати свої сили пропонує сайт Freshers Live.

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Поки ви думаєте над розв'язанням задачі, розповімо про історію виникнення сірників.

Хто та коли винайшов сірники

  • Перші сірники з'явились в Англії у 1830-х роках. На один кінець паперової трубочки наносили суміш хлорату калію з цукром. У поєднанні цієї суміші з маленькою дозою сірчаної кислоти виникав спалах.
  • Перші справжні сірники винайшов угорський вчений Янош Іріньї у 1833 році. Він додав у масу сірникових головок білий фосфор (дуже вогненебезпечний та й отруйні). Голівки таких сірників легко запалювалися від тертя об шорстку поверхню.
  • Перші безпечні сірники почали виробляти у Швеції у 1855 році (тоді вони так й називалися — "шведські сірники").
  • Другою країною, яка почала виробляти сірники, стала Данія у 1874 році.
  • Пізніше й усі інші країни замінили шкідливий білий фосфор на червоний.
  • У 1903 році Міжнародний конгрес ужиткової хімії висловився за цілковиту заборону виробництва сірників із застосуванням білого фосфору.

Навряд тоді хтось міг навіть припустити, що сірники будуть у майбутньому використовувати для складання головоломок.

Отже, настав час показати вам правильне розв'язання задачі.

Правильна відповідь

Робимо раз.

Робимо два.

Фінал.

Раніше ми пропонували знайти на малюнку за 10 секунд непарне число. Також за допомогою оптичної ілюзії можна усвідомити свої емоції та зрозуміти їхню причину.

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