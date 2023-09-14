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Більшість не розв'яже цю оптичну ілюзію: знайдіть щура серед котів за 5 секунд

14 вересня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Більшість не розв'яже цю оптичну ілюзію: знайдіть щура серед котів за 5 секунд
Оптична ілюзія є не тим, чим здається. Малюнок: Fresherslive.
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Регулярне тренування мозку за допомогою оптичних ілюзій покращує здатність зосереджуватися та помічати деталі. Спробуйте за кілька секунд знайти на малюнку з безліччю котиків одного щура.

Напружити мозок та очі пропонує сайт Freshers Live.

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Якими бувають оптичні ілюзії

  • Геометричні ілюзії. Головоломки включають геометричні фігури, які змінюють розмір або форму залежно від оточення.
  • Неоднозначні ілюзії. Зображення можна побачити більш як одним способом — мозку доводиться обирати між різними інтерпретаціями. Наприклад, відому ілюзію "качка-кролик" можна сприймати як качку або як кролика.

  • Ілюзії руху. Малюнки створюють враження руху або переміщення, навіть якщо його немає. Коли нерухомі зображення здаються рухомими.
  • Кольорові ілюзії. Наприклад, ілюзія "шахова тінь" показує два квадрати різних відтінків сірого, які здаються одним кольором завдяки тіням навколо.
  • Когнітивні ілюзії. Пов'язані з тим, як мозок інтерпретує інформацію. Наприклад, мозок намагається прочитати слово "синій", коли воно написане червоним чорнилом.

Знайдіть щура серед котів за 5 секунд

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Оптичні ілюзії захоплюють тим, що вони кидають виклик нашій здатності бачити навколишній світ. Крім того, вони дають важливу інформацію про те, як працює людський мозок. Протягом багатьох років дослідники вивчали, як оптичні ілюзії впливають на розум. Вчені провели низку експериментів, що демонструють, як різні ділянки мозку реагують на них.

Щура нелегко помітити більшості людей, але якщо ви його знайшли, значить, у вас гострий зір і ви геній оптичних ілюзій. Ну, а якщо ви не бачите гризуна, не засмучуйтесь, ми покажемо рішення.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували розгадати цікаві сірникові головоломки — тут і тут.

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