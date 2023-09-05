Математическая головоломка, загнавшая в тупик весь Интернет

Почему последнее уравнение неправильно? Фото: adme.media

Наиболее очевидное решение не всегда верно. Если 26=13, а 22=11, то почему уравнение 100=50 неверно?

Об этом написал Adme.

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С первого взгляда кажется, что логическим решением головоломки будет деление большей цифры на два. Но это только так кажется. Подумайте, чему будет равняться 100 в этой логико-математической задаче.

Не спешите пролистывать страницу в поисках правильного ответа. Подумайте еще немного. Учтите все возможные варианты решения.

Ответ может появиться в самом неожиданном месте. О котором вы даже не догадываетесь. Выйдите за рамки стандартов. И тогда правильный ответ придет сам собой.

Вы уже разгадали головоломку? Не унывайте, если нет. Правильный ответ ниже.

Правильный ответ

Почему не 50?

Следует считать число букв в цифрах

в "двадцать шесть" их будет тринадцать;

в "двадцать два" их ровно одиннадцать;

в "сто" — всего три.

Ранее мы предлагали очень коварную головоломку со спичками, которую решает одна из 100. Также давали математическую головоломку для людей с хорошим логическим мышлением.