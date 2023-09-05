Математическая головоломка, загнавшая в тупик весь Интернет
Наиболее очевидное решение не всегда верно. Если 26=13, а 22=11, то почему уравнение 100=50 неверно?
Об этом написал Adme.
С первого взгляда кажется, что логическим решением головоломки будет деление большей цифры на два. Но это только так кажется. Подумайте, чему будет равняться 100 в этой логико-математической задаче.
Не спешите пролистывать страницу в поисках правильного ответа. Подумайте еще немного. Учтите все возможные варианты решения.
Ответ может появиться в самом неожиданном месте. О котором вы даже не догадываетесь. Выйдите за рамки стандартов. И тогда правильный ответ придет сам собой.
Вы уже разгадали головоломку? Не унывайте, если нет. Правильный ответ ниже.
Правильный ответ
Почему не 50?
Следует считать число букв в цифрах
- в "двадцать шесть" их будет тринадцать;
- в "двадцать два" их ровно одиннадцать;
- в "сто" — всего три.
Ранее мы предлагали очень коварную головоломку со спичками, которую решает одна из 100. Также давали математическую головоломку для людей с хорошим логическим мышлением.