Очень коварная головоломка со спичками: решает один из 100

Одну спичку положили не там, где надо. Фото: Freshers Live

Продолжаем упражнения для мозга. Решите уравнение 14-1=1, переместив только одну спичку.

Пока вы думаете над правильным ответом, расскажем вам о задачах тысячелетия.

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Задачи тысячелетия

Это семь математических проблем, охарактеризованных Институтом Клея в 2000 году как "важные классические задачи, решение которых не найдено на протяжении многих лет".

За решение каждой из этих проблем институтом Клея предложен приз в размере 1 млн долларов.

Равенство классов P и NP. Гипотеза Годжа. Гипотеза Пуанкаре. Гипотеза Римана. Теория Янга — Милса. Уравнение Навье — Стокса. Гипотеза Берча и Свиннертона-Дайера.

По состоянию на 2023 год только одна из семи задач тысячелетия — гипотеза Пуанкаре — решена Григорием Перельманом.

Понятно, что наше упражнение со спичками к таким задачам никак не относится, поэтому, надеемся, вы уже его решили.

Если нет, то не унывайте, мы покажем правильный ответ.

Делаем раз.

Правильный ответ

Ранее мы предлагали интересную головоломку со спичками. Также публиковали тест на наблюдательность.