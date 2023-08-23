Спичечный тест: эту головоломку одолеют единицы

Нужно переложить одну спичку. Фото: Freshers Live

Головоломки со спичками в последнее время стали очень популярными задачками в социальных сетях. Исправьте уравнение 5-8=0, переместив одну спичку.

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В прошлый раз мы рассказывали об истории возникновения спичек и отмечали, что ученые не могли представить использование своего продукта для создания головоломок. Но они также не подозревали, что из спичек можно создавать настоящие произведения искусства.

Креативное хобби со спичками

Патрик Эктон из американского штата Айова в 1977 году начал создавать спичечные скульптуры. Еще в детстве он увидел по ТВ репортаж о фермере, построил из спичек копию собственной фермы. Это его поразило и спичечные скульптуры стали его любимым хобби на всю жизнь.

За более чем 30 лет Патрик Эктон создал сотни впечатляющих спичечных скульптур. Фото: wcfcourier.com

По профессии он является карьерным консультантом, а строительством из спичек занимается в свободное от работы время. На создание каждой масштабной модели уходит не один год. Чтобы не мучиться чисткой спичек от серы, он сразу заказывает спички без зажигательной головки на фабрике.

На Капитолий израсходовано 492 тыс. спичек. Фото: americanprofile.com

Надеемся, что вы уже решили задачу 5-8=0. Если нет, то не унывайте.

Правильный ответ

Делаем раз.

Результат.

Раньше мы предлагали математическую головоломку, которую решают всего двое из десяти. Также публиковали головоломку, для разрешения которой нужно нестандартное мышление.