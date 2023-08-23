Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Суспільство arrow Сірниковий тест: цю головоломку здолають одиниці arrow

Сірниковий тест: цю головоломку здолають одиниці

23 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Сірниковий тест: цю головоломку здолають одиниці
Потрібно перекласти один сірник. Фото: Freshers Live
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Головоломки з сірниками останнім часом стали дуже популярними задачками в соціальних мережах. Виправте рівняння 5-8=0, пересунувши один сірник.

Розім'яти мозок пропонує сайт Freshers Live.

Читайте також:

Минулого разу ми розповідали про історію виникнення сірників та зазначали, що вчені не могли уявити використання свого продукту для складання головоломок. Але вони також не підозрювали, що з сірників можна створювати справжні витвори мистецтва.

Креативне хобі з сірниками

Патрік Ектон з американського штату Айова у 1977 році почав створювати сірникові скульптури. Ще в дитинстві він побачив по ТБ репортаж про фермера, котрий створив із сірників копію власної ферми. Це його вразило й сірникові скульптури стали його улюбленим хобі на все життя.

За понад 30 років Патрік Ектон створив сотні вражаючих сірникових скульптур. Фото: wcfcourier.com

За професією він є кар'єрним консультантом, а будівництвом з сірників займається у вільний від роботи час. На створення кожної масштабної моделі потрібен не один рік. Щоб не мучитися чисткою сірників від сірки, він одразу замовляє сірники без запалювальної голівки на фабриці.

На Капітолій витрачено 492 тис. сірників. Фото: americanprofile.com

Сподіваємося, що ви вже розв'язали задачу 5-8=0. Якщо ні, то не сумуйте.

Правильна відповідь

Робимо раз.

Результат.

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яку розв'язують лише двоє з десяти. Також публікували головоломку, для розв'язання якої потрібне нестандартне мислення.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

21:54 Через закритий повітряний простір України пролетів літак з туристами, — ЗМІ

Новина з фото

01:54Потужні вибухи в Київській області: удар ворожих БпЛА

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

None

Незалежні назавжди: західна зброя, яка допомогла відстояти Україну

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

17:10 В МОН розповіли, чому хочуть судитися з вчителями

Оновлено

05:07Ракетний обстріл Хмельницької області триває: гучні вибухи

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз