Сірниковий тест: цю головоломку здолають одиниці

Потрібно перекласти один сірник. Фото: Freshers Live

Головоломки з сірниками останнім часом стали дуже популярними задачками в соціальних мережах. Виправте рівняння 5-8=0, пересунувши один сірник.

Розім'яти мозок пропонує сайт Freshers Live.

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Минулого разу ми розповідали про історію виникнення сірників та зазначали, що вчені не могли уявити використання свого продукту для складання головоломок. Але вони також не підозрювали, що з сірників можна створювати справжні витвори мистецтва.

Креативне хобі з сірниками

Патрік Ектон з американського штату Айова у 1977 році почав створювати сірникові скульптури. Ще в дитинстві він побачив по ТБ репортаж про фермера, котрий створив із сірників копію власної ферми. Це його вразило й сірникові скульптури стали його улюбленим хобі на все життя.

За понад 30 років Патрік Ектон створив сотні вражаючих сірникових скульптур. Фото: wcfcourier.com

За професією він є кар'єрним консультантом, а будівництвом з сірників займається у вільний від роботи час. На створення кожної масштабної моделі потрібен не один рік. Щоб не мучитися чисткою сірників від сірки, він одразу замовляє сірники без запалювальної голівки на фабриці.

На Капітолій витрачено 492 тис. сірників. Фото: americanprofile.com

Сподіваємося, що ви вже розв'язали задачу 5-8=0. Якщо ні, то не сумуйте.

Правильна відповідь

Робимо раз.

Результат.

Раніше ми пропонували математичну головоломку, яку розв'язують лише двоє з десяти. Також публікували головоломку, для розв'язання якої потрібне нестандартне мислення.