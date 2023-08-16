Головоломка з сірниками: спробуйте свій розум на міцність

Всього один сірник зробить рівняння правильним. Малюнок: Fresherslive

Одна з найпоширеніших форм головоломок з сірниками останнім часом викликає великий інтерес у соцмережах. Отже, перемістіть один сірник так, щоб отримати правильне рівняння.

Цікаву задачу запропонував сайт Fresherslive.

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Що таке логічна головоломка з сірниками

Це головоломка, де вам потрібно переставити задану кількість сірників, які розташовані у формі фігур або рівнянь, щоб розв'язати задачу.

Як правило, головоломки із сірників мають форму рівнянь, які є неправильними та потребують розв'язання.

Що дають головоломки з сірниками

Розвивають навички критичного мислення, адже вимагають використання логіки.

Допоможуть покращити здатність аналізувати ситуації та творчо мислити.

Розвивають просторове мислення, адже часто передбачають маніпуляції та перестановку об'єктів у просторі.

Покращують увагу та концентрацію, адже вимагають зосередженості та уваги до деталей.

Забезпечують розумове тренування.

Пропонують низько стресову активність, адже є розслаблюючим заняттям, яким можна займатися де завгодно.

Чудовий спосіб згаяти час в очікуванні або в дорозі.

Правильна відповідь

Раніше ми пропонували знайти на малюнку за 10 секунд непарне число. Також за допомогою оптичної ілюзії можна усвідомити свої емоції та зрозуміти їхню причину.