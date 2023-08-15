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Тест на спостережливість: знайдіть різницю між двома малюнками за 18 секунд

15 серпня 2023 07:25
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор
Тест на спостережливість: знайдіть різницю між двома малюнками за 18 секунд
Знайдіть три відмінності. Малюнок: Fresherslive
636d0c48a7a67-anna-tyshchuk-avtor-razdela-astrolohyya-1.jpg - Ганна Тищук
Ганна Тищук
редактор

Зможете знайти три відмінності у зовні однакових малюнках? Звичайно, якщо у вас гострий зір, розвинені спостережливість та уважність.

Цікаву оптичну головоломку запропонував ресурс Fresherslive.

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Що таке оптична головоломка

Це ілюзія, спричинена зоровою системою, яка характеризується візуальним сприйняттям, що відрізняється від реальності.

Що роблять оптичні головоломки

Вони випробовують ваші очі, мозок та навички мислення на міцність.

Багато людей спантеличені цією оптичною головоломкою. Уважно подивіться на малюнок, відмінність можна побачити у виділеній області зображення, якщо ви подивитеся туди. Якщо ви не можете знайти її, то дивиться на правильну відповідь.

Раніше ми пропонували розв'язати математичну головоломку та перевірити гостроту свого розуму. Також публікували цікавий тест на тверезість, який навіть не на підпитку пройти важко.

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